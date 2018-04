Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Napolija se bodo v nedeljo na derbiju v Torinu poskušali še bolj približati Juventusu, ki bo imel v zadnjih štirih krogih težji razpored, saj bo gostoval še pri Interju in Romi. Foto: EPA Veselje Simyja po izenačujočem zadetku proti Juventusu. Foto: EPA Dodaj v

Simy s škarjicami proti Juventusu znova odprl boj za "scudetto"

Napoli se je dvakrat vrnil po zaostanku

18. april 2018 ob 23:03

Crotone,Neapelj - MMC RTV SLO

Nogometaše Juventusa in Napolija pred medsebojno tekmo v nedeljo na vrhu Serie A ločijo štiri točke. Stara dama je v 33. krogu le remizirala v Crotoneju (1:1), medtem ko je Napoli doma s 4:2 premagal Udinese.

Juventus je v Kalabriji povedel v 17. minuti z golom Alexa Sandra, ki je po predložku Douglasa Coste z leve strani na bližnji vratnici streljal z glavo in z diagonalnim strelom matiral nekdanjega vratarja Gorice Alexa Cordaza.

V 65. minuti je na atraktiven način s škarjicami izenačil Nigerijec Simy, ki je imel že v prvem polčasu edino pravo priložnost domačih. V končnici tekme se je Cordaz izkazal z lepima obrambama po strelih Blaisa Matuidija in Gonzala Higuaina, tako da je ostalo pri izidu 1:1.

Napoli se je proti Videmčanom v 41. minuti znašel v zaostanku, a je še pred koncem prvega polčasa izenačil Lorenzo Insigne. Udinese je v 55. minuti znova povedel, toda med 64. in 75. minuto so po menjavi Dries Mertens za Mareka Hamšika odgovorili Raul Albiol z glavo, Arkadiusz Milik iz bližine in Lorenzo Tonelli prav tako z glavo po strelu iz kota. Gostje iz Furlanije so izgubili že desetič zapored.

Derbi Juventus - Napoli bo v nedeljo ob 20.45 v Torinu.

33. krog:

INTER - CAGLIARI 4:0 (1:0)

Cancelo 3., Icardi 49., Brozović 60., Perišić 90.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

BENEVENTO - ATALANTA 0:3 (0:1)

Freuler 21., Barrow 49., Gomez 67.

Mancini (Atalanta) je v 66. minuti z 11-m streljal prek vrat.

Iličić (Atalanta) je poškodovan.

SAMPDORIA - BOLOGNA 1:0 (0:0)

Zapata 93.

Belec (Sampdoria) je sedel na klopi.

SPAL - CHIEVO 0:0

Kurtić (SPAL) je igral vso tekmo, Birsa in Cesar (oba Chievo) sta na klopi.

CROTONE - JUVENTUS 1:1 (0:1)

Simy 65.; Alex Sandro 17.

ROMA - GENOA 2:1 (1:0)

Ünder 17., Zukanović 52./ag; Lapadula 61.

FIORENTINA - LAZIO 3:4 (2:2)

Veretout 16., 31./11-m, 54.; Luis Alberto 39., 73., Cacares 45., Felipe Anderson 69.

RK: Sportiello 7.; Murgia 14.

TORINO - MILAN 1:1 (0:1)

De Silvestri 70.; Bonaventura 9.

RK: De Silvestri 93.

Belotti (Torino) je v 4. minuti zapravil 11-m.

VERONA - SASSUOLO 0:1 (0:1)

Lemos 38.

NAPOLI - UDINESE 4:2 (1:1)

Insigne 45., Albiol 64., Milik 70., Tonelli 75.; Jankto 41., Ingelsson 55.

Lestvica:

JUVENTUS 33 27 4 2 78:19 85 NAPOLI 33 25 6 2 70:23 81 ROMA 33 19 7 7 52:27 64 LAZIO 33 19 7 7 79:43 64 INTER 33 17 12 4 54:22 63 MILAN 33 15 9 9 44:37 54 ATALANTA 33 14 10 9 50:34 52 SAMPDORIA 33 15 6 12 51:49 51 FIORENTINA 33 14 9 10 47:37 51 TORINO 33 11 14 8 47:39 47 BOLOGNA 33 11 5 17 37:44 38 GENOA 33 10 8 15 26:33 38 SASSUOLO 33 8 10 15 24:53 34 UDINESE 33 10 3 20 42:54 33 CAGLIARI 33 9 5 19 30:56 32 CHIEVO 33 7 10 16 29:51 31 SPAL 33 5 14 14 30:52 29 CROTONE 33 7 7 19 30:58 28 HELLAS VERONA 33 7 4 22 26:65 25 BENEVENTO 33 4 2 27 28:78 14

M. R.