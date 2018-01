Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 22 glasov Ocenite to novico! Urša Bogataj je bila del slovenske ekipe na drugem mestu. Foto: BoBo VIDEO Podelitev priznanj najbol... Dodaj v

Skakalke na drugem mestu le za Japonkami

Druge že po prvi seriji

20. januar 2018 ob 10:38,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 11:56

Zao - MMC RTV SLO, STA

Slovenske smučarske skakalke Urša Bogataj, Špela Rogelj, Ema Klinec in Nika Križnar so na ekipni tekmi za svetovni pokal v japonskem kraju Zao zasedle drugo mesto, pred njimi so bile le Japonke.

Japonke Kaori Ivabuči, Juka Seto, Juki Ito in Sara Takanaši so Slovenke na koncu premagale za 54,9 točke. Rusinje so končale na tretjem mestu. Takšen vrstni red je bil že po prvi seriji.

Skakalke so se na ekipni tekmi pomerile šele drugič do zdaj.

Rusinje držale na varni razdalji

Tekmo je za Slovenke odlično odprla Urša Bogataj z 90 metri in 91,8 točke, kar je bilo nedosegljivo prav za vse konkurentke v prvi skupini. Druga je bila Japonska s 85,3 točke, tretja pa Rusija s 83,7 točke. V drugi skupini Špela Rogelj ni poskrbela za daljavo skupine, pristala je pri 84,5 metra, zbir slovenskih točk pa se je povečal na 169,3. Slovenke so prehitele Japonke, ki so zbrale 173,8 točke, tretje so bile še vedno Rusinje s 166,7 točke.

V tretji skupini je Ema Klinec ponovila daljavo Rogljeve iz druge skupine, zbir slovenskih točk se je povečal na 255,4. Še pet metrov je bila daljša domačinka Juki Ito in prednost Japonk je še narasla, po treh skokih so imele 269,8 točke. Tretje Rusinje so zbrale 246,4 točke. Odličen skok je v finalni skupini uspel Niki Križnar, ki je pristala pri 91,5 metra, kar je bilo dovolj za potrditev trenutnega vodstva s 356 točkami. Sledile so Rusinje s 351,3 točke, Irina Avakumova je z 92,5 metra postavila daljavo prve serije. V vodstvu so bile domačinke, za katere je Sara Takanaši s 93 metri popravila daljavo serije Avakumove, Japonke pa so imele 373,8 točke.

V drugi seriji je kot prva Slovenka Bogatajeva z nekoliko višjega zaletišča zaradi slabih vremenskih razmer skočila 88,5 metra, Slovenke pa so znova povečale prednost pred Rusinjami na 22,7 točke. Japonke so po petih skokih imele 19,3 točke prednosti pred Slovenkami. V drugi skupini druge serije je Rogljeva z 82 metri Slovenijo obdržala na zanesljivem drugem mestu s 528,3 točke. Japonke so ušle na 31,7 točke prednosti, Rusinje so zaostajale 15,7 točke.

Klinčeva je z 89,5 metra v drugi seriji položila še predzadnji košček v mozaik prvih slovenskih stopničk na ekipnih tekmah. S 620,1 točke so Slovenke Rusinjam pobegnile na 26,6 točke prednosti, medtem ko so bile Japonke tako rekoč že nedosegljive, potem ko je Itova s 95 metri znova naredila sijajen skok. Njihov zbir točk pred predzadnjim skokom je znašal 665,9 točke.

Finalna skupina je v finalu nastopila po obratnem vrstnem redu po sedmih nastopih. S 94,5 metra je Avakumova prikazala drugi najdaljši skok na tekmi, meter dlje je z dveh naletnih mest nižje skočila Norvežanka Maren Lundby, ki pa z Norveško tokrat ni bila konkurenčna. Ruskih 696,1 točke je bil pravi izziv za mlado Križnarjevo, ki pa je ohranila mirno glavo, skočila 91,5 metra, a kmalu bi se zalomilo pri doskoku, saj je imela kar nekaj težav, a k sreči ni padla in drugo mesto je bilo potrjeno.

Baloh: Lep uspeh

Po uspehu skakalk je misli povzela najmlajša, a ena najzaslužnejših za to, Nika Križnar: "Super je! Vse po vrsti smo zadovoljne, a vse se tudi zavedamo, da imamo še veliko rezerv. Jaz se zavedam, kje imam rezerve, predvsem pri doskoku, kjer sem se v finalu lovila, predvsem pri vožnji v iztek. Tehnično so skoki videti zelo lepi. Res pa smo vse zelo zadovoljne po tem skupnem uspehu in drugem mestu. To je nekaj neverjetnega!"

Analiza glavnega trenerja Stena Baloha je bila tokrat krajša, a toliko slajša: "Veselimo se rezultata ne glede na to, da smo kakšen meter na skakalnici pustili pri vsaki tekmovalki. Na koncu šteje skupni rezultat in to je najpomembneje. Vesel sem jaz, vesel je Primož (Peterka, op. a.), vesela so dekleta. Že v Hinterzartnu smo bili med favoriti, ampak če tega ne pokažeš na skakalnici, ostaneš brez. Danes nismo ostali brez stopničk, res je, da Nemke niso v kompletni ekipi, a smo pokazali tako dobre skoke, da je drugo mesto lep uspeh."

V nedeljo sledi še druga posamična preizkušnja, prihodnji teden pa se bodo najboljše skakalke že predstavile na Ljubnem ob Savinji.



Končni vrstni red: 1. Japonska 761,7 (Ivabuči/Seto/Ito/Takanaši) 2. Slovenija 706,8 (Bogataj/Rogelj/Klinec/Križnar) 3. Rusija 696,1 (Baranikova/Kustova/Tihonova/Avakumova) 4. Nemčija 672,1 5. Norveška 637,1 6. Avstrija 633,8 7. ZDA 498,8 8. Kanada 462,9

M. R.