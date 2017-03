Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Celje bo gostilo dve evropski rokometni prvenstvi za mlajše kategorije. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sloveniji rokometno evropsko prvenstvo do 20 let

Letos v Celju EP za dekleta do 18 let

27. marec 2017 ob 12:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija bo prihodnje leto priredila evropsko prvenstvo v rokometu do 20 let. Gre za prvo takšno tekmovanje mlajših selekcij v zgodovini, ki ga je slovenski zvezi zaupala krovna evropska zveza EHF.

Rokometna zveza Slovenije se bo projekta lotila v sodelovanju z Mestno občino Celje.

Na tem turnirju bo nastopil nadarjen rod slovenske reprezentance, ki je bila s to generacijo pod vodstvom Janija Klemenčiča na zadnjem EP-ju na Hrvaškem četrta.

Še pred tem bo v Celju potekalo tudi evropsko prvenstvo za dekleta do 18 let, ki bo v dvoranah Golovec in Zlatorog na sporedu od 27. julija do 6. avgusta letos.

