Španci najslabši na papirju, a ne gre jih podcenjevati

Na začetku prvenstva so vsi ambiciozni

23. avgust 2017 ob 18:24

Krakov - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v četrtek v Krakovu začela braniti senzacionalno srebro s prejšnjega evropskega prvenstva v Bolgariji.

Prvi njen tekmec v predtekmovalni skupini C bo Španija, evropski prvak leta 2007, ki pa je v zadnjih letih daleč od svoje stare slave - kar pa še ne pomeni, da ne bo nevaren.

Španci so se na prvenstvo uvrstili v dodatnih kvalifikacijah, v katerih so bili boljši od Grčije. Letos poleti so igrali v tretjem razredu svetovne lige, se uvrstili na zaključni turnir, na katerem so v polfinalu premagali Nemčijo, v finalu pa izgubili proti Estoniji. Prav Estonci so bili njihov partner na zadnji pripravljalni tekmi pred odhodom na Poljsko, v Talinu so gostje zmagali s 3:0.

"Če bi gledali na papirju, so Španci zagotovo najslabša ekipa v naši skupini. A ne smemo gledati tako, saj predstavljajo veliko nevarnost. Na začetku prvenstva so vsi ambiciozni, zaradi tega pa še kako nevarni. Če bi igrali s Španijo zadnjo tekmo, bi bila to najbrž druga ekipa, tako pa nam zagotovo ne bo lahko. Moramo biti previdni, po drugi strani pa se zavedati svoje kakovosti. Španci so tehnično močni, to so dokazali letos poleti, ko so zelo dobro igrali v tretjem razredu svetovne lige. Zaslužijo spoštovanje, straha pred njimi pa zagotovo ne bo," napoveduje slovenski selektor Slobodan Kovač, ki tudi trdi, da se je na Špance zelo težko pripraviti.

"Neugodni so, ker ves čas menjajo igralce. Svetovno ligo so igrali z enim korektorjem, kvalifikacije z drugim, s povsem drugačnim stilom igre. Ekipa veliko igra po sredini, centralni blokerji so zelo aktivni, zato jih moramo odmakniti od mreže. Morali bomo biti zbrani in jim od prve minute vsiliti naš način igre," pravi selektor.

Španci boljši v medsebojnih obračunih

Slovenija in Španija sta do zdaj igrali enajst tekem, devetkrat so zmagali Španci, dvakrat na evropskem prvenstvu. Zdajšnja generacija je po zmagi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2010 proti Špancem doživela dva neugodna poraza. Leta 2011 je v Košicah izgubila polfinale evropske lige, leto pozneje pa v Sofiji še tekmo kvalifikacij za olimpijske igre, to je bila tudi zadnja medsebojna tekma.

Urnaut posebno spoštuje Sergia Nodo

"Od tiste ekipa še vedno igra nekaj igralcev. Posebno spoštujem Sergia Nodo, ki že dvajset let igra v Italiji. On je njihov vodja, soigralcem daje gotovost. Imajo pa še nekaj drugih zelo kakovostnih igralcev, med drugimi tudi podajalca. Korektor ni najvišji, a je zelo hiter, nanj se bomo morali pripraviti. Fizično njihovo moštvo ni na najvišji ravni, vendar igra hitro in moderno odbojko. Vsekakor spoštovanja vredna ekipa, ki zahteva zbranost in igro s točke v točko," je nekaj besed o tekmecih spregovoril kapetan Tine Urnaut.

Evropsko prvenstvo v odbojki (M), Poljska

Skupina C (Krakov)

1. krog, četrtek ob 17.30:

BOLGARIJA - RUSIJA



Ob 20.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA



