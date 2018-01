Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Marco Asensio je zagotovil Realu lepo prednost pred povratno tekmo na stadionu Santiago Bernabeu. Foto: Reuters Zinedine Zidane kljub zmagi ni bil zadovoljen s predstavo svojih izbrancev. Foto: Reuters Sorodne novice Espanyol dobil katalonski derbi, Atletico v težavah Dodaj v

Spretni Asensio popeljal Real proti polfinalu pokala

Povratna tekma naslednjo sredo

18. januar 2018 ob 23:46

Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaši madridskega Reala iščejo pot iz velike krize. V španskem prvenstvo nimajo več realnih možnosti za obrambo naslova, zato je še toliko bolj pomemben kraljevi pokal. Na prvi tekmi četrtfinala so ugnali sosede iz Leganesa (0:1).

Zinedine Zidane se je odločil za precej spremenjeno zasedbo v primerjavi s prvenstvenim porazom proti Villarrealu (0:1). Le Dani Carvajal in Raphael Varane sta ostala v začetni enajsterici, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale in Marcelo sploh niso bili v kadru za tekmo na stadionu Municipal de Butarque.

Najlepšo priložnost v prvem polčasu je imel Lucas Vazquez, ki je bil malce prepozen pred vrati po lepi podaji Marca Asensia z leve strani tik pred odmorom.

V drugem polčau so bili gostitelji zelo nevarni, Francisco Casillo je imel veliko dela. Nordin Amrabat in Claudio Beauvue sta najbolj zapretila. Zidane je v igro poslal tudi Luko Modrića in Isca. V predzadnji minuti je Theo Hernandez z leve strani podal pred vrata, kjer je Asensio s petih metrov z levo nogo ob bližnji vratnici matiral vratarja Nerea Champagneja.

Povratna tekma bo v sredo na stadionu Santiago Bernabeu.

Četrtfinale, prve tekme:

LEGANES - REAL MADRID 0:1 (0:0)

Asensio 89.

Leganes: Champagne, Tito, Bustinza, Siovas, Diego Rico, Ruben Perez (62./Brašanac), Gumbau, El Zhar, Eraso, Jose Naranjo (70./Amrabat), Beauvue (82./Omar).

Real Madrid: Casilla, Carvajal, Varane, Vallejo (15./Nacho), Theo Hernandez, Llorente (73./Isco), Kovačić, Vazquez, Dani Ceballos (67./Modrić), Asensio, Mayoral.

Sodnik: Jose Sanchez

Odigrano v sredo:

ATLETICO MADRID - SEVILLA 1:2 (0:0)

Diego Costa 73.; Moya 80./ag, J. Correa 88.

Oblak ni bil v kadru Atletica.



VALENCIA - ALAVES 2:1 (0:0)

Guedes 73., Rodrigo 82.; Sobrino 66.

RK: Dieguez 77./Alaves



ESPANYOL - BARCELONA 1:0 (0:0)

Melendo 88.

Messi (Barcelona) je v 61. minuti zapravil 11-m.

Povratne tekme bodo naslednji teden od torka do četrtka.

A. G.