Stevens nasledil Sutterja na klopi hokejistov Los Angelesa

Kingsi v zadnjih treh sezonah razočarali

23. april 2017 ob 20:23

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

50-letni Kanadčan John Stevens je nasledil Darryla Sutterja na mestu glavnega trenerja ekipe Los Angeles Kings, kjer je kapetan Anže Kopitar. Novico je sporočil novi športni direktor Rob Blake.

Nekdanji obrambni igralec Stevens je v trenerskem štabu kraljev že sedem sezon, nazadnje je bil pomočnik. Trener Philadelphie je bil med letoma 2006 in 2010, nato je postal pomočnik trenerja pri kraljih, v sezoni 2011/12, ko je ekipa osvojila naslov, pa je bil štiri tekme začasni trener.

Uprava kluba je 11. aprila sklenila, da Sutter in športni direktor Dean Lombardi nista izpolnila ciljev v tej sezoni, ki so jo kralji končali že po rednem delu. V letih 2012 in 2014 so osvojili Stanleyjev pokal, od takrat pa se v zadnjih treh letih kar dvakrat niso uvrstili v končnico.

"Z Johnom sva imela zelo produktiven dialog v zadnjih dnevih glede njegove trenerske filozofije in posebej tega, kako obuditi naše igralce v napadu in obdržati dobro obrambo, po kateri smo znani. Našla sva skupni jezik, kako to narediti," je pojasnil Blake.

Uradna predstavitev bo na novinarski konferenci v ponedeljek v Staples Centru. Stevens je 27. glavni trener v zgodovini kluba.

