Indiana je z 99:91 ugnala Miami. Na fotografiji Darren Collison (štiri točke v 24 minutah) in Goran Dragić (osem točk v 33 minutah). Foto: Reuters Dragić se bo v nedeljo srečal z LeBronom Jamesom: Miami bo doma gostil Lakerse. Za slovenske ljubitelje košarka bo zelo zanimiv tudi današnji večer, saj bo Dončićev Dallas igral s prvim favoritom za naslov prvaka, Golden Statom. Foto: Reuters Jimmy Butler je takoj osvojil srca navijačev Philadelphie. Foto: Reuters

Stoječe ovacije ob domačem debiju Jimmyja Butlerja

43 točk Irvinga in Davisa

17. november 2018 ob 07:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Indiana je s 23 točkami Tyrekeja Evansa (zadel je tudi pet trojk) drugič v tednu dni premagala Miami (99:91), pri katerem Goran Dragić ni bil posebej razpoložen.

Slovenski organizator igre je v 33 minutah dosegel osem točk in zbral tri podaje, Miami pa je izgubil četrtič na zadnjih petih tekmah. Ob Evansu sta se pri Indiani izkazala tudi Bojan Bogdanović s 16 točkami in šestimi skoki in Domantas Sabonis, ki mu je uspel dvojni dvojček (15 točk in 12 skokov). Indiana je po prvi četrtini zaostajala z 18:27, v drugi četrtini pa je z delnim izidom 16:0 poskrbela za preobrat. Sredi predzadnje minute se je Miami približal na tri točke zaostanka (92:89), Victor Oladipo pa je odgovoril s trojko.

Himna mu je hitro zlezla pod kožo

Petkov večer v Ligi NBA je sicer zaznamoval predvsem debi Jimmyja Butlerja v Wells Fargo Centru. Ob zmagi Philadelphie nad Utahom (113:107) je Butler, ki je prejšnji teden iz Minnesote prestopil v Philadelphio, ob odličnem metu iz igre (12/15) dosegel 28 točk. Navijači so mu v zadnji minuti namenili stoječe ovacije, glasno so tudi prepevali klubsko himno. "Vzdušje je bilo izjemno. Himna ima nalezljiv refren, po tihem sem si jo prepeval, ko sem prišel v dvorano," je povedal Butler, ki je imel v statistiki tudi sedem podaj.

43 točk Irvinga in Davisa

Ob zmagi Bostona nad Torontom (123:116) je Kyrie Irving s 43 točkami postavil osebni rekord sezone. Kar 17 točk je dosegel v zadnjih osmih minutah in šestih sekundah rednega dela tekme. V podaljšku je s košem ali podajo sodeloval pri prav vsaki točki svoje ekipe. Kawhi Leonard je pri Torontu blestel z 31 točkami in 15 skoki. Tako kot Irving je 43 točk tekmecu nasul tudi Anthony Davis, njegov New Orleans pa je s 129:124 ugnal New York, kar je za Knickse četrti zaporedni poraz.

Liga NBA, tekme 16. novembra:

INDIANA - MIAMI 99:91

Evans 23 (5/7 za tri) in 10 skokov, Bogdanović 16, Sabonis 15 in 12 skokov, Joseph in Turner po 12; Richardson 28 (7/10 za tri), Whiteside 12 in 17 skokov, McGruder 11, T. Johnson 10, Ellington 9, Dragić 8 (3/8 iz igre, 0/3 za tri), 3 podaje in 1 skok v 34 minutah, Adebayo 8, Winslow 5.

BOSTON - TORONTO * 123:118

Irving 43 (18/26 iz igre) in 11 podaj, Tatum 21, Hayward 15; Leonard 31 in 15 skokov, Ibaka 21, Siakam 16.

* - po podaljšku

WASHINGTON - BROOKLYN 104:115

Howard 25 in 17 skokov, Beal 20, Oubre 18; Dinwiddie 25, Russell 23, Allen 16 in 12 skokov.

PHILADELPHIA - UTAH 113:107

Butler 28 (12/15 iz igre), Embiid 23, Redick 16; Mitchell 31, Ingles 14, Rubio in Favors po 13.

MEMPHIS - SACRAMENTO 112:104

Jackson 27, Conley in M. Gasol (15 skokov) 19; Fox 23 in 10 podaj, Hield 16.

MINNESOTA - PORTLAND 112:96

Wiggins 23, Rose 17; McCollum 18, Lillard 16. NEW ORLEANS - NEW YORK 129:124 Davis 43 (16/25 iz igre) in 17 skokov, Holiday 24 in 10 podaj, Randle 19 in 11 skokov; Hardaway 30, Burke 24.

Tekme 17. novembra:

BROOKLYN - LA CLIPPERS

CHARLOTTE - PHILADELHIA

INDIANA - ATLANTA

ORLANDO - LA LAKERS

NEW ORLEANS - DENVER

BOSTON - UTAH

CHICAGO - TORONTO

HOUSTON - SACRAMENTO

DALLAS - GOLDEN STATE

PHOENIX - OKLAHOMA CITY

Lestvica - Vzhodna konferenca TORONTO RAPTORS 16 12 4 75,0 MILWAUKEE BUCKS 15 11 4 73,3 INDIANA PACERS 15 9 6 60,0 BOSTON CELTICS 15 9 6 60,0 PHILADELPHIA 76ERS 17 10 7 58,8 DETROIT PISTONS 13 7 6 53,8 CHARLOTTE HORNETS 14 7 7 50,0 ORLANDO MAGIC 15 7 8 46,7 --------------------------------------- BROOKLYN NETS 16 7 9 43,8 MIAMI HEAT 15 6 9 40,0 WASHINGTON WIZARDS 15 5 10 33,3 CHICAGO BULLS 16 4 12 25,0 NEW YORK KNICKS 16 4 12 25,0 ATLANTA HAWKS 15 3 12 20,0 CLEVELAND CAVALIERS 14 2 12 14,3 Zahodna konferenca: GOLDEN STATE WARRIORS 16 12 4 75,0 DENVER NUGGETS 15 10 5 66,7 PORTLAND TRAIL BLAZERS 15 10 5 66,7 MEMPHIS GRIZZLIES 14 9 5 64,3 LOS ANGELES CLIPPERS 14 9 5 64,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 14 9 5 64,3 LOS ANGELES LAKERS 14 8 6 57,1 NEW ORLEANS PELICANS 15 8 7 53,3 --------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 15 8 7 53,3 SAN ANTONIO SPURS 14 7 7 50,0 HOUSTON ROCKETS 14 7 7 50,0 UTAH JAZZ 15 7 8 46,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 16 7 9 43,8 DALLAS MAVERICKS 14 6 8 42,9 PHOENIX SUNS 14 3 11 21,4

