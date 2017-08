Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Barcelona bo v prihodnjem mesecu pogrešala napadalca Luisa Suareza. Foto: Reuters Sorodne novice Real tudi brez Ronalda gladko odpravil Barcelono Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Suarez bo moral zaradi poškodbe počivati en mesec

Za uvod sezone La lige vprašljiv tudi Pique

17. avgust 2017 ob 20:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Barcelona je ob novem porazu v španskem superpokalu proti Realu utrpela še en udarec. Poškodoval se je urugvajski napadalec Luis Suarez, ki bo zaradi poškodbe kolena manjkal en mesec.

Suarez se je poškodoval v drugem polčasu, a je vseeno tekmo odigral do konca. Jasno je bilo, da z njim ni vse v redu, saj je šepal in se ob koncu tekme držal za boleče desno koleno.

"Luis Suarez ne bo mogel igrati najmanj štiri tedne. Pregledi, ki smo jih opravili v četrtek zjutraj, so potrdili naše sume, da gre za poškodbo sprednjih križnih vezi v kolenu, ki jo je staknil v sredo med el clasicom na stadionu Santiago Bernabeu," so zapisali na uradni strani kluba.

Suarez bo izpustil prve tri tekme v La ligi proti Betisu, Alavesu in Espanyolu, pod velikim vprašanjem je tudi njegov nastop na tekmi proti Getafeju. Po napovedih bo odsoten tudi na uvodni tekmi Lige prvakov in na reprezentančni akciji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Argentini in Paragvaju.

Za uvodno tekmo španskega prvenstva (tekmec bo Betis) je pri Barceloni zaradi poškodbe stegenske mišice vprašljiv tudi Gerard Pique.

