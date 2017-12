Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Petru Johnu Stevens srebrni medalji s svetovnega prvenstva ni uspelo dodati še kolajne z evropskega. Foto: BoBo Tjaša Oder bo nastopila v finalu 800 m prosto. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Stevens napoveduje napad na zlato medaljo Plavalci nočejo prekiniti 20-letne tradicije Dodaj v

Stevens ostal brez medalje: šesti na 50 m prsno

Odrova in Fainova v finalu 800 m prosto

13. december 2017 ob 13:01,

zadnji poseg: 13. december 2017 ob 18:34

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

Slovenski plavalec Peter John Stevens je na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih v Köbenhavnu s časom 26,11 osvojil šesto mesto na 50 m prsno.

22-letni Stevens, lani podprvak v tej disciplini na svetovnem prvenstvu, je tokrat nekoliko zaostal za pričakovanji, saj je napovedal boj za medaljo, ki bi bila jubilejna 100. za slovenske plavalce na velikih tekmovanjih.

A tokrat je bil konkurenca premočna. Zmagal je Italijan Fabio Scozzoli (25,62) pred Rusom Kirilom Prigodo (25,68) in Britancem Adamom Peatyjem (25,70). Stevensa sta prehitela še Nemec Fabian Schwingenschlögel (25,99) in Belorus Ilja Šimanovič (26,02).

Odrova in Fainova v finale

Od preostalih Slovencev sta se v četrtkov finale na 800 m prosto s četrtim izidom 8:21,27 in osmim dosežkom 8:31,38 uvrstili Ravenčanka Tjaša Oder in mladinka Branika, 16-letna Katja Fain, ki si je ob prvencu na članski tekmi takoj priplavala sodelovanje v boju za medalje. Pri tem je zanimivo, da je slovenski selektor Gorazd Podržavnik na torkovem srečanju vodij odprav preprečil zamisel organizatorjev, da bi kljub drugačnemu razpisu v sredo plavale počasnejše skupine, tudi z obema Slovenkama, v četrtek pa bi v finalu nastopila osmerica deklet z najhitrejšimi prijavljenimi časi, torej brez Odrove in Fainove.

Na 50 m prsno je na evropskih prvenstvih debitiral 27-letni Aljaž Kerč iz ljubljanske Olimpije, specialist za daljše razdalje in bil zadovoljen z osebnim rekordom 27,31 in 35. mestom.

Pintarjeva do osebnega rekorda

Med Slovenci je prvenstvo z novim osebnim rekordom 31,08 na 50 m prsno in drugim izidom vseh časov v državi odprla Tjaša Pintar, ki je bila na koncu 29., pred njo pa se je v času ene sekunde zvrstilo kar 25 tekmovalk. V drugi skupini so plavale Tjaša Vozel, Tara Vovk in Tina Čelik ter zasedle 34., 36. in 37. mesto. Osebni rekord je popravila le 16-letna Čelikova, bronasta v tej disciplini na letošnjem mladinskem evropskem prvenstvu v Izraelu.

Mariborčan Martin Bau, ki trenira na Ravnah, je osvojil 16. mesto na 400 m prosto.

EVROPSKO PRVENSTVO V KRATKIH BAZENIH KÖBENHAVN, finali prvega dne

50 m prsno (M): 1. F. SCOZZOLI ITA 25,62 2. K. PRIGODA RUS 25,68 3. A. PEATY VB 25,70 ... 6. P. J. STEVENS SLO 26,11 50 m prsno (Ž): 1. R. MEILUYTE LIT 29,36 2. J. LAUKKANEN FIN 29,54 3. S. HANSSON ŠVE 29,77

200 m hrbtno (M): 1. K. KOLESNIKOV RUS 1:48,02 2. R. KAWECKI POL 1:48,46 3. D. RAPSYS LIT 1:49,06 400 m mešano (Ž): 1. K. HOSSZU MAD 4:24,78 2. L. GRANGEON FRA 4:28,77 3. F. LESAFFRE FRA 4:30,68 400 m prosto (M): 1. A. KRASNIK RUS 3:35,51 2. P. BERNEK MAD 3:37,14 3. H. CHRISTIANSEN NOR 3:38,63

