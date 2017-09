Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 8 glasov Ocenite to novico! 35-letni Udrih je v Ligi NBA igral za San Antonio, Sacramento, Milkwaukee, Orlando, New York, Memphis, Miami in Detroit. Foto: Reuters Dodaj v

Udrih na pripravah Detroita - na seznamu 19 košarkarjev

Pistonsi v zadnjih osmih sezonah le enkrat v končnici

25. september 2017 ob 20:16

Detroit - MMC RTV SLO

Konec tedna se bodo v Ligi NBA začele pripravljalne tekme za redni del sezone, ki se začenja 17. oktobra. Med 19 košarkarji, ki bodo začeli priprave Detroita, je tudi Beno Udrih.

Vodstvo kluba je danes poleg Udriha podpisalo pogodbo tudi z Derekom Willisom in Landryjem Nnokom. Pogodbe nima nihče zagotovljene niti za redni del sezone, ampak se bodo morali dokazati na pripravah. Detroit se bo naslednjo sredo srečal s Charlottom na uvodnem pripravljalnem srečanju.

Glavna igralca sta najboljša strelca lanske sezone Tobias Harris in Reggie Jackson. Pod košem je tudi Boban Marjanović, ki je s Srbijo izgubil finale evropskega prvenstva v Carigradu proti Sloveniji. Trener Stan Van Gundy se zaveda, da je Vzhod precej manj kakovosten od Zahoda, zato je cilj preboj med osmerico.

Pistonsi so se v zadnjih osmih sezonah le enkrat uvrstili v končnico, potem ko so leta 2004 osvojili naslov prvaka, leto zatem pa so izgubili v finalu proti San Antoniu po zelo napetih sedmih tekmah.

