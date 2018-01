Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 8 glasov Ocenite to novico! Maren Lundby je zmagala tretjič v sezoni in je vodilna v skupnem seštevku. Foto: EPA Dodaj v

Urša Bogataj v sončnem Saporu do izida sezone

Zmagala Norvežanka Maren Lundby

13. januar 2018 ob 09:43

Saporo - MMC RTV SLO

Urša Bogataj je na tekmi svetovnega pokala v Saporu s šestim mestom postavila rezultat sezone. Zmagala je Norvežanka Maren Lundby.

Sončni Saporo je pozdravil smučarke skakalke na osmi letošnji tekmi svetovnega pokala. Že po prvi seriji je vodila Maren Lundby, ki je imela s 95,5 metri in 134,0 točkami imela šest točk prednosti pred Nemko Katharino Althau. Urša Bogataj (92 m) je bila po "prvem polčasu" sedma. V finalu je z 88 metri napredovala na šesto mesto in za dve mesti popravila najboljšo slovensko uvrstitev sezone:

"Zadovoljna sem, ker sem po tekmovalnem premoru ohranila dober nivo pripravljenosti z začetka sezone. Upam, da se mi bo tudi na naslednjih tekmah uspelo tako dobro zbrati na tekmi, kot se mi je danes. Vem, da so trenutni skoki, ki jih kažem, dobri, a rezerve so vedno prisotne. Sicer pa je na Japonskem zanimivo, je malo drugače kot v Evropi. A počutim se dobro, tukaj mi je čisto všeč."

Nika Križnar je osvojila 26. mesto, Maja Vtič pa je bila 26. Špela Rogelj je s ponesrečenim skokom (v prvi seriji je pristala pri 77 metrih) prvič letos ostala brez točk na 31. mestu.



Lundbyjeva je s 93,5 metri odbila napad Althausove, ki je v finalu postavila daljavo dneva s 96 metri. Na najnižjo stopničko je za domačo tolažbo skočila Sara Takanaši.

Končni vrstni red: daljavi točke 1. M. LUNDBY NOR 95,5/93,5 252,9 2. K. ALTHAUS NEM 93,5/96,0 248,6 3. S. TAKANAŠI JAP 93,0/93,0 238,2 4. J. ITO JAP 93,5/91,5 237,3 5. I. AVAKUMOVA RUS 94,5/91,5 227,7 6. U. BOGATAJ SLO 92,0/88,0 217,3 ... 22. N. KRIŽNAR SLO 82,0/86,5 182,9 26. M. VTIČ SLO 81,0/83,0 175,5 Zunaj finala: 31. Š. ROGELJ SLO 83,5 85,0 Svetovni pokal skupno (5/17): 1. M. LUNDBY NOR 460 točk 2. K. ALTHAUS NEM 440 3. S. TAKANAŠI JAP 280 4. J. ITO JAP 245 5. C. VOGT NEM 212 6. I. AVAKUMOVA RUS 193 7. S. WÜRTH NEM 161 8. U. BOGATAJ SLO 140 ... 12. N. KRIŽNAR SLO 90 13. Š. ROGELJ SLO 84 19. E. KLINEC SLO 66 31. M. VTIČ SLO 17

T. O.