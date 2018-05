Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jan Kozamernik meni, da se Slovenija lahko uvrsti na zaključni turnir. Foto: CEV Slovenska reprezentanca je lani zmagala v drugem kakovostnem razredu svetovne lige, kar naj bi ji prineslo uvrstitev v elitni razred. Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je po lanski sezoni to tekmovanje ukinila in uvedla novo, vanj pa med drugim povabila reprezentance, ki so bile v svetovni ligi uvrščene nižje od naše. Slovenska odbojkarska zveza se je na odločitev pritožila, napovedala tudi boj na mednarodnem športnem razsodišču (CAS) v Lozani, za kar pa trenutno še nima možnosti. Pritožbeni postopek pri FIVB namreč še vedno, kljub pozivom slovenske strani, ni končan in zato naša zveza še ne more sprožiti postopka na CAS-u. Foto: FIVB Jan Kozamernik (številka 4) si je na zadnji tekmi evropskega prvenstva, na katerem je Slovenija osvojila osmo mesto (po porazu v četrtfinalu proti kasnejšim evropskim prvakom Rusom), poškodoval gleženj. Zaradi tega je svojo prvo sezono v tujini začel nekoliko kasneje, s trdim delom pa si je v zaključku sezone priboril mesto v začetni postavi italijanskega Trentina. Foto: CEV Slovenija bo v evropski ligi nastopila v pomlajeni sestavi, ekipo pa bo vodil pomočnik selektorja Slobodana Kovača Sebastijan Škorc. Pomagal mi bo še en nekdanji slovenski reprezentant Sebastijan Škorc. Foto: Aleš Oblak Dodaj v

V evropsko ligo po izkušnje in mesto v ekipi za svetovno prvenstvo

Pogovor z najizkušenejšim v pomlajeni slovenski reprezentanci Janom Kozamernikom

18. maj 2018 ob 12:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zelo pomlajena slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo ta konec tedna začela nastope v evropski ligi.

V izbrani vrsti ni nosilcev igre iz preteklih let Tineta Urnauta, Mitje Gasparinija, Dejana Vinčića, Klemna Čebulja, Alena Pajenka, Janija Kovačiča, Gregorja Ropreta, Alena Šketa in Danijela Koncilje. Največje breme bodo nosili mlajši, med katerimi imajo največ izkušenj Jan Klobučar, ki bo prevzel tudi kapetanski trak, brata Žiga in Tonček Štern ter Jan Kozamernik, s katerim smo se pogovarjali pred začetkom evropske lige.

Slovenija bo v tem tekmovanju nastopala v skupini B, v kateri so še Nizozemska, Turčija in Ukrajina, cilj pa je uvrstitev na zaključni turnir, ki bo na Češkem. Prvo tekmo bodo naši odigrali ta konec tedna, ko se bodo v gosteh pomerili z Nizozemsko, nato jih bo pot vodila v Ukrajino, slovenskim gledalcem pa se bodo prvič predstavili 27. maja, ko se bodo v Mariboru pomerili s Turčijo.

Reprezentanco bo v tem obdobju vodil pomočnik selektorja Slobodana Kovača Samo Miklavc. V izbrani vrsti so poleg zgoraj omenjenih odbojkarjev v glavnem igralci iz slovenskih klubov, za katere bo evropska liga odlična priložnost za dokazovanje in napredek. Zagotovo se bodo vsi želeli predstaviti v čim boljši luči, saj si bodo nekateri tako lahko priborili tudi nastop v ekipi, ki bo septembra nastopila na svetovnem prvenstvu.



Reprezentanca je zelo pomlajena in vi zdaj sodite med bolj izkušene. Pričakovati je, da boste prevzeli eno vodilnih vlog tako na igrišču kot ob njem. Kako ste sprejeli to vlogo?

Zame to ni velika sprememba, vedno se potrudim, da dam vse od sebe. Razlika je le v tem, da bom zdaj v vlogi bolj izkušenega igralca in bom morda lahko pomagal mlajšim soigralcem z nasveti, ki sem jih dobil v tujini in skozi vsa leta, ko sem bil v reprezentanci. Reprezentanca je res pomlajena, toda vsi smo željni uspehov in napredovanja, obenem pa smo se tudi dobro ujeli. Zame je to lepa priložnost, da postanem eden nosilcev igre, prevzamem več odgovornosti in tega se že veselim.

Za vami je prva sezona v tujini. Kakšna izkušnja je bila to za vas?

Zame je bila to res vrhunska izkušnja. V Trentu sem se imel zelo lepo, Italija je lepa, vse me je navdušilo, predvsem pa to, da je odbojka na res visoki ravni. Še nikoli nisem igral na tako visoki ravni, zelo sem napredoval, imel zelo dobrega trenerja , ki mi je pomagal pri vseh aspektih igre. Na koncu sem dobil še veliko priložnosti za igro, tako da lahko rečem, da je bila to res lepa izkušnja in se veselim, da bom lahko še ostal v Italiji, kjer bom še napredoval.

Soočili ste se tudi s tem, da ste se morali precej boriti za mesto v ekipi, saj v uvodnem delu sezone niste veliko igrali …

Na začetku je bilo res malce težje, saj sem prišel v klub poškodovan. Na zadnji tekmi evropskega prvenstva sem si strgal vez v gležnju. Zaradi tega prvi mesec nisem treniral z ekipo, imel sem ločene treninge, poskušal sem čim bolj pozdraviti poškodbo, da bi lahko kasneje napredoval. Potreboval sem kak mesec ali dva, da sem se malo ujel in napredoval, potem mi je začel tudi trener dajati več priložnosti. Nekako se je nato vse obrnilo v moj prid, dobival sem vedno več priložnosti in tudi veliko igral v zaključku sezone. V klubu je velika konkurenca na posameznih igralnih mestih in menim, da je to zelo dobro, saj tako tudi največ napreduješ. Jaz sem prav zaradi tega letos res zelo napredoval, tudi zaradi pomoči soigralcev.

Omenili ste poškodbo. Na začetku ni kazalo, da bi bilo lahko tako hudo, da ste si na tekmi z Rusijo strgali vez v gležnju se je pokazalo šele kasneje.

Dejansko je kazalo, da sem si le zvil gleženj, ni bilo oteklin in znakov resnejše poškodbe. Ko pa sem prišel v Trento, sem opravil podrobnejše preglede in magnetna resonanca je pokazala, da imam strgano manjšo vez. Vse to je potegnilo za sabo nekoliko daljše obdobje rehabilitacije. Začetek moje prve sezone v tujini ni bil tak kot bi si ga želel, toda na koncu se je vse skupaj lepo izteklo.

Malce drugače pa se je iztekla reprezentančna zgodba. Zmagali ste v drugem razredu svetovne lige, kar naj bi vam prineslo napredovanje med elito. Toda mednarodna zveza je ligo ukinila, ustanovila novo, vanj pa Slovenije ni uvrstila. Vi ste bili pomemben člen reprezentance, ki si je priborila zmago v drugem razredu, kakšen je vaš pogled na to, da boste zdaj znova igrali v tekmovanju nižje ravni?

V vmesnem obdobju nismo vedeli, ali bomo igrali evropsko ligo ali ne, potem pa so se na zvezi odločili, da bomo šli v to zgodbo s pomlajeno reprezentanco. Starejšim so namenili nekaj več odmora, ki ga res zelo potrebujejo, saj je ritem tekmovanj naporen. Tekmovanje v evropski ligi bo lepa priložnost za nas mlade, to je zelo dobra priložnost za dokazovanje in igranje. Prav s tekmami pridobiš največ izkušenj. Vsi, ki smo zdaj v izbrani vrsti, smo željni dokazovanja, manjka nam igralnega časa, zato bo vsaka tekma dobrodošla in na to gledamo pozitivno. Poskušali bomo naredili čim več, res je, da smo mladi, veliko je še neizkušenih, toda, če bomo držali našo raven igre, imamo lepo priložnost za dobre rezultate.

Ekipa je precej spremenjena, zato se pred začetkom evropske lige postavlja vprašanje, kako dobro ste uigrani?

Na začetku je vedno težko, noge so bile težke, saj smo veliko pozornosti namenili telesni pripravi, ampak zdaj je to za nami. V zadnjem obdobju smo dobili veliko priložnosti za uigravanje in smo kar dobro uigrani. Zagotovo je še prostor za napredek, temu bomo veliko pozornosti posvetili tudi v prihodnje, vendar pa menim, da lahko prikažemo lepo igro, ki bo prinesla dobre rezultate.

Kako visoko lahko seže Slovenija v evropski ligi?

Naš cilj je, da se uvrstimo na zaključni turnir. Reprezentanci Turčije in Nizozemske bosta v tem tekmovanju nastopili s popolno postavo, kajti za ti dve reprezentanci je to najpomembnejše tekmovanje v tej sezoni. Imamo konkurenčno reprezentanco in če bomo pokazali pravo igro, lahko sežemo visoko. Zagotovo pa bomo šli vsako tekmo na zmago.

Če bo za Turke in Nizozemce, ki so v vaši skupini, evropska liga letos najpomembnejša, pa bo za vas to tudi priprava na svetovno prvenstvo, kajne?

Zagotovo! Svetovno prvenstvo bo lep bombonček za našo reprezentanco po vseh teh letih truda. Vsi se ga že veselimo, tudi izkušenejši kolegi, ki jih zdaj sicer ni z nami, se pa že pripravljajo nanj. Veliko pozornosti namenjajo telesni pripravi in lahko bi rekel, da smo vsi v nizkem startu za septembrsko svetovno prvenstvo, na katerem bomo poskušali doseči čim boljši rezultat.

Marjeta Hočevar, TV Slovenija