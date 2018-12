Dodaj v

V osmini finala Atletico - Juventus in trije angleško-nemški obračuni

Osmina finala Lige prvakov bo razvlečena na ves mesec

17. december 2018 ob 09:02,

zadnji poseg: 17. december 2018 ob 13:30

Nyon - MMC RTV SLO

Na sedežu Uefe v Nyonu so izžrebali pare osmine finala Lige prvakov in šestnajstine finale Evropske lige. V elitnem tekmovanju izstopata dva obračuna.

Jana Oblaka (Atletico) čaka nov obračun s Cristianom Ronaldom (Juventus). V dresu Reala je Ronaldo zabil Atleticu 22 golov, vključno s tremi hat tricki. Foto: EPA

Na papirju najmočnejša para sta Atletico Madrid - Juventus in Liverpool - Bayern. Petkratna evropska prvaka v Ligi prvakov še nista igrala med seboj. Precej sreče je imel Manchester City, ki je dobil Schalke, pa tudi Barcelona, ki je velik favorit v obračunu z Lyonom. Na šestih medsebojnih obračunih Francozi še niso okusili slast zmage.

Na poti PSG-ju, ki je poleg Juventusa in Barcelone prvi favorit stavnic, je Manchester United. Ekipi se še nista pomerili v evropskih pokalih. Branilec naslova Real Madrid bo igral z mlado in poletno ekipo Ajaxa.

Finale Lige prvakov bo 1. junija v Madridu. Foto: EPA

Tretji angleško-nemški obračun sestavljata Tottenham in vodilna ekipa Bundeslige Borussia Dortmund. Londončani so dobili oba predhodna dvoboja v Ligi prvakov. Roma bo drugo zaporedno uvrstitev v četrtfinale iskala v dvoboju s Portom.

Pari osmine finala Lige prvakov:

Schalke - Manchester City

Atletico Madrid (Oblak) - Juventus

Manchster United - Paris SG

Tottenham - Borussia Dortmund

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern

Osmina finala bo spet razvlečena na ves mesec. Začela se bo 12. februarja in končala 13. marca. Žreb četrtfinala bo 15. marca. Četrtfinale bo potekal od 9. do 17. aprila, polfinale pa od 30. aprila do 8. maja. Finale bo 1. junija v Madridu na stadionu Atletica.



Pari 1/16-finala Evropske lige:

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb (Stojanović)

Club Brugge - Salzburg

Rapid - Inter (Handanović)

Slavia Praga - Genk

Krasnodar - Bayer

Zürich - Napoli

Malmö - Chelsea

Šahtar - Eintracht

Celtic - Valencia

Rennes - Betis

Olympiacos - Dinamo Kijev (Verbič)

Lazio - Sevilla

Fenerbahče - Zenit (Mevlja)

Sporting Lizbona - Villarreal

Bate Borisov - Arsenal

Galatasaray - Benfica



Prve tekme 1/16-finala bodo 14. februarja, povratne pa teden dni pozneje.

R. K.