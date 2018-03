Velenjčani zmagali v Brestu, Celjani doma

Ovniček Meškovu zabil deset golov

13. marec 2018 ob 21:58

Brest - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Gorenja iz Velenja, ki so v nedeljo v državnem prvenstvu presenetljivo klonili pred Koprom, so dva dni pozneje v 17. krogu Lige Seha v gosteh premagali beloruski Meškov Brest s 33:32 in potrdili peto mesto v ligi.

Izbranci Željka Babića so sijajno odprli tekmo in si v 13. minuti priigrali štiri gole prednosti (10:6). Gostitelji so po minuti odmora vendarle strnili svoje vrste in v 18. minuti povsem zadihali za njihov ovratnik (11:12), tri minute pozneje pa jih tudi ujeli (14:14).

Ovniček dosegel zmagoviti gol

V 42. minuti so si Velenjčani pridelali zaostanek petih golov (22:27). Kazalo je na rutinsko zmago gostiteljev, a s tem se niso strinjali gosti. Ose so v končnici tekme vendarle pokazale zobe in se jim pet minut pozneje po golu Matica Verdineka približale na gol zaostanka (27:28), v 52. minuti pa je Rok Ovniček izenačil na 29:29. V prelomnih trenutkih dvoboja je bilo zelo napeto, odločilni gol za zmago pa je dosegel Ovniček, z desetimi goli tudi najučinkovitejši igralec dvoboja.

Rutinska zmaga Celja

Celjani, ki so si že zagotovili nastopanje na zaključnem turnirju Lige Seha, pa so tokrat gladko opravili z Vojvodino (36:27). Borut Mačkovšek je dosegel devet golov, Jan Jurečič pa šest.

LIGA SEHA



17. KROG



MEŠKOV BREST - GORENJE VELENJE

32:33 (20:17)

Meškov Brest: Pešić, Budzeika, Jaščanka 6, Škurinskij 9, Mackevič, Jurinok 1, Poteko 2, Vukić 2, Prodanović 2, Močalov, Baranau 3, Darafejev, Selviasjuk 3, Djordjić 2, Kuran, Astrashapkin 2.

Gorenje Velenje: Ferlin, Vujović, Cehte 4, Medved 2 (1), Mazej, Haseljić 1, Ovniček 10, Grebenc 4, Stojnić, Grmšek, Drobež, Potočnik 3, Golčar 2, Verdinek 2, Kleč 5, Tajnik.

Sedemmetrovke: 0/1; 1/2

Izključitve: 4 min; 0





CELJE PIVOVARNA LAŠKO - VOJVODINA

36:27 (20:17)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar 1, Vujović 2, Jurečič 6, Malus 4, Razgor 2, Suholežnik 1, Marguč 1 (1), Grošelj 1, Žabič, Slišković 1, Kodrin 1, Anić, Dušebajev 4, Mačkovšek 9, Mlakar 3.

Vojvodina: Jandrić, Jelić, Simović, Čagalj, Ostojić 6, Stojanović 6 (4), Jovanović, Vučković 1, Stevović, Ratković 1, Trifković 5, Stanković 5, Radičević, Bojanić, Grozdanić 2, Radović 1.

Sedemmetrovke: 1/1; 4/4



Izključitve: 8 min; 4 min



VARDAR - NEXE

29:25 (11:12)



Sreda:

TATRAN PREŠOV - METALURG

DINAMO PANČEVO - ZAGREB

Lestvica: VARDAR 17 16 1 0 49 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 17 11 2 4 35 ZAGREB 16 11 1 4 34 MEŠKOV BREST 17 10 1 6 31 ------------------------------------ GORENJE VELENJE 17 8 3 6 27 TATRAN PREŠOV 16 5 4 7 19 METALURG 16 6 1 9 19 NEXE 17 1 6 10 9 DINAMO PANČEVO 16 2 2 12 8 VOJVODINA 17 2 1 14 7

A. V.