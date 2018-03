Gorenje iz Zagreba s tesnim porazom

Celje v sredo gostuje v Našicah

6. marec 2018 ob 22:30

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Gorenja so v 16. krogu Lige Seha v gosteh izgubili proti Zagrebu s 25:26, s čimer so bržkone zapravili vse možnosti za preboj na zaključni turnir najboljše četverice.

Največji domači tekmeci in trenutno tretjeuvrščeni tekmeci iz Celja imajo - ob tekmi manj - pet točk prednosti pred njimi, v primeru zmage v sredo nad Nexejem pa jim bodo dva kroga pred koncem rednega dela ušli za nedosegljivih osem točk.

Izbranci nekdanjega hrvaškega selektorja Željka Babića so bili do konca tekme enakovredni hrvaškim prvakom. Še v 59. minuti so bili povsem blizu Zagrebčanom in po golu Roka Ovnička zaostajali za en gol (24:25), nato pa je zadnji žebelj v njihovo krsto zabil hrvaški reprezentant Zlatko Horvat, ki je bil z dvanajstimi goli tudi najučinkovitejši igralec zelo izenačenega dvoboja.

V velenjski ekipi je bil najučinkovitejši Alem Toskić s šestimi goli, medtem ko jih je Rok Ovniček prispeval pet.

ROKOMET (M)



LIGA SEHA



16. KROG



ZAGREB - GORENJE VELENJE 26:25 (15:13)

Zagreb: Jović, Kastelic, Lučin, Božić Pavletić 1, Kontrec 1, Vori, Marković 2, Horvat 12 (4), Šušnja 1, J. Valčič, Medić, T. Valčić, Ravnić 1, Biščanić 4, Pavlović 3, Mekić, Vekić 1.

Gorenje Velenje: Ferlin 1, Zaponšek, Cehte 1, Medved 4 (2), Haseljić, Tajnik, Ovniček 5, Grebenc 3, Stojnić, Grimšek, Toskić 6, Potočnik 1, Golčar 3 (2), Verdinek, Kleč 1, Pejović.

Sedemmetrovke: 4/5; 4/5

Izključitve: 10 min; 12 min



DINAMO PANČEVO - VARDAR 23:27 (9:13)



Sreda ob 21.00:

NEXE - CELJE PIVOVARNA LAŠKO



METALURG - MEŠKOV BREST



VOJVODINA - TATRAN PREŠOV

Lestvica: VARDAR 16 15 1 0 46 ZAGREB 16 11 1 4 34 MEŠKOV BREST 15 10 1 4 31 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 15 9 2 4 29 ------------------------------------ GORENJE VELENJE 16 7 3 6 24 TATRAN PREŠOV 15 5 3 7 18 METALURG 15 5 1 9 16 NEXE 15 1 6 8 9 DINAMO PANČEVO 16 2 2 12 8 VOJVODINA 15 2 0 13 6

A. V.