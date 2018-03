Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Kevin Kampl je z Leipzigom dosegel veliko zmago. Foto: EPA Naby Keita in Timo Werner sta zadela za zmago nad Bayernom. Foto: EPA Dodaj v

Velika zmaga bikov – Leipzig prvič na kolena spravil Bayern

Keita in Werner zadela za zmago

18. marec 2018 ob 22:14

Leipzig - MMC RTV SLO

Nogometaši Leipziga so v 27. krogu Bundeslige na domači zelenici ugnali Bayern, ki pa ima na vrhu prvenstvene lestvice še vedno 17 točk prednosti.

Najbližja zasledovalca nemških prvakov sta Schalke in dortmundska Borussia, Leipzig pa je šesti. Bikom, za katere je Kevin Kampl odigral vso tekmo, portal Who Scored pa mu je za njegovo predstavo namenil oceno 7,1, je uspelo prekiniti niz štirih tekem brez zmage v državnem prvenstvu. In to jim je uspelo v velikem slogu, z zmago nad bavarskim velikanom, prvo v petih medsebojnih srečanjih. Münchenčani so prvič po skoraj treh letih v nemškem prvenstvu izgubili tekmo, na kateri so vodili.

Bayern je v prvem polčasu prišel le do enega strela. Na drugi strani so jih gostje sprožili 13, od tega pet na vrata, vendar povedli so Bavarci. V 12. minuti sta si Thomas Müller in James Rodriguez na desni strani izmenjala dvojno podajo. Kolumbijski nogometaš je z roba kazenskega prostora nato poslal visoko žogo v sredino, kjer je z glavo mrežo zatresel Sandro Wagner.

Še v prvem polčasu je gostiteljem uspelo izenačiti. Naby Keita je podal Timu Wernerju, toda njegov poskus iz bližine je Niklas Süle blokiral, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Keita. V drugem polčasu, ko je bil Bayern nekoliko nevarnejši, pa je Leipzig povedel. 57. minuta je tekla, ko je Keita poslal mojstrsko podajo za hrbet bavarski obrambi. Werner je pobegnil branilcem Bayerna in po 543 minutah znova zatresel mrežo.

27. krog:

FREIBURG - STUTTGART 1:2 (0:1)

Petersen 53.; Gomez 4., 75.



BORUSSIA (M) - HOFFENHEIM 3:3 (1:1)

Drmić 33., Stindl 72., Ginter 90.; Hübner 13., Kramarić 58./11-m, Grillitsch 73.



EINTRACHT - MAINZ 3:0 (3:0)

Boateng 6., Jović 23., Rebić 41.



AUGSBURG - WERDER 1:3 (0:2)

Khedira 63.; Belfodil 5.,40., Kruse 82.



HAMBURGER SV - HERTHA 1:2 (1:0)

Santos 25.; Lazaro 56., Kalou 63.

WOLFSBURG - SCHALKE 0:1 (0:0)

Knoche 86./ag



BORUSSIA (D) - HANNOVER 1:0 (1:0)

Batshuayi 24.



KÖLN - BAYER LEVERKUSEN 2:0 (1:0)

Osako 9., Zoller 69.

RK: Alario 33./Bayer

Maroh (Köln) je igral vso tekmo.



RB LEIPZIG - BAYERN 2:1 (1:1)

Keita 37., Werner 56.; Wagner 12.

Kampl (Leipzig) je igral vso tekmo.

Lestvica BAYERN 27 21 3 3 66:20 66 SCHALKE 27 14 7 6 41:30 49 BORUSSIA (D) 27 13 9 5 54:33 48 EINTRACHT 27 13 6 8 38:30 45 BAYER LEVERKUSEN 27 12 8 7 47:35 44 LEIPZIG 27 12 7 8 40:35 43 HOFFENHEIM 27 10 9 8 46:41 39 STUTTGART 27 11 4 12 25:30 37 BORUSSIA (M) 27 10 6 11 36:42 36 AUGSBURG 27 9 8 10 37:36 35 HERTHA 27 8 11 8 32:32 35 WERDER 27 8 9 10 30:32 33 HANNOVER 27 8 8 11 33:39 32 FREIBURG 27 6 12 9 26:44 30 WOLFSBURG 27 4 13 10 28:37 25 MAINZ 27 6 7 14 29:46 25 KÖLN 27 5 5 17 27:49 20 HAMBURGER SV 27 4 6 17 19:43 18

T. J.