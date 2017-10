Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Max Verstappen je podaljšal pogodbo z ekipo Red Bull. Foto: EPA Dodaj v

Verstappen za tri leta podaljšal zvestobo "rdečim bikom"

"Vedno so podpirali mojo ambicioznost"

20. oktober 2017 ob 18:40

Austin - MMC RTV SLO, STA

Dirkač formule ena Max Verstappen bo še vsaj do leta 2020 član ekipe Red Bull. Na prizorišču naslednje dirke v Austinu sta 20-letni Nizozemec in avstrijska ekipa sklenila podaljšanje sodelovanja še za tri leta.

Verstappen, ki je maja lani pri 18 letih in 228 dneh postal najmlajši zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v zgodovini, bo tako še ostal pri Red Bullu, s podaljšanjem pogodbe pa je tudi končal namige, da se bo v bližnji prihodnosti preselil k tekmecem pri Mercedesu.

"Vedno so podpirali mojo ambicioznost, vedno so zaupali vame. Ko sem bil star 16 let, so me povabili v program Red Bullovih mladih dirkačev, pri 17 pa sem imel priložnost za sanjski start v formuli 1," je Verstappen, ki je prejšnji mesec v Maleziji dosegel svojo drugo zmago v karieri, opisal, zakaj se je določil za podaljšanje zvestobe.

"Vesel sem, da bomo sodelovali še naprej, veselim se novih izzivov in upam, da nas v prihodnje čakajo še večji uspehi," je še dodal trenutno šesti dirkač skupnega seštevka svetovnega prvenstva formule ena.

"Navdušeni smo, da je Max sprejel ponujeno pogodbo. Lani v Španiji smo izjemno začeli naše sodelovanje, Max pa je nenehno skrbel, da smo ga nadgrajevali. Zadovoljen sem, da je pustil za sabo razočaranje v tej sezoni in se veselil zmage v Maleziji. Je vrhunski dirkač, popolnoma predan temu delu in ima pravi čut za dirkanje na tej ravni," pa je Verstappna pohvalil vodja ekipe Christian Horner.

