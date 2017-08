Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 10 glasov Ocenite to novico! Usaina Bolta je zagrabil krč v levi stegenski mišici. Foto: Reuters Bolt se je moral v nedeljo zadovoljiti z bronom, tokrat pa je ostal brez medalje. Foto: Reuters Drugi trije člani jamajške štafete so kljub neuspešnemu večeru namenili spodbudne besede atletski legendi. Foto: Reuters Muktar Edris je v cilju takole tolažil Moja Faraha. Foto: Reuters Marija Lasickene je upravičila vlogo favoritinje v skoku v višino. Foto: Reuters Johannes Vetter je novi svetovni prvak v metu kopja. Foto: Reuters VIDEO Finale moškega štafetnega... VIDEO Prvi poraz Faraha po osmi... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Bolt se je v zadnjem teku v karieri poškodoval!

Farah se od atletskih stez poslavlja s srebrom

12. avgust 2017 ob 20:21,

zadnji poseg: 12. avgust 2017 ob 23:59

London - MMC RTV SLO

Predzadnji dan SP-ja v atletiki v Londonu je bilo na sporedu sedem končnih odločitev. V finalu na 4 x 100 m se je Usain Bolt kot zadnji član jamajške štafete poškodoval in ostal brez medalje.

Presenetljivo je zmagala Velika Britanija (37,47) pred ZDA (37,52) z zlatim in srebrnim s posamičnega teka na 100 m Justinom Gatlinom in Christianom Colemanom ter Japonsko (38,04). Jamajčani že pred predajo štafetne palice Boltu na tretjem mestu niso tekli najbolje, najboljši šprinter v zgodovini pa je v poskusu ujetja tekmecev po nekaj korakih začutil krč v levi stegenski mišici in se moral ustaviti ter padel na tla.

Domače navijače so navdušili Chijindu Ujah, Adam Gemili, Danny Talbot in Nethaneel Mitchell Blake, ki so dosegli najboljši izid v letošnji sezoni na svetu in izboljšali 18 let star državni rekord. Britanci so sploh prvič svetovni prvaki.

Bolt si je poskušal priteči 20. zlato medaljo na največjih tekmovanjih, a ni šlo. V soboto je bil na 100 m tretji. Tekel je že dopoldne v polfinalu štafet, ko je Jamajka v svoji skupini s časom 37,95 slavila pred Francijo (38,03) in Kitajsko (38,20). ZDA so bile v drugi skupini še hitrejše (37,70), prav tako Velika Britanija (37,76). Jamajčani so zlato osvojili na zadnjih štirih SP-jih.

Edris 43 stotink hitrejši od Faraha

Zadnjič je na atletski stezi tekel tudi Britanec Mo Farah. Lovil je tretji zaporedni dvojček na SP-jih, prvi dan prvenstva je slavil na 10.000 m, toda ni mu uspelo. Zadovoljiti se je moral s srebrom, zmagal je Etiopijec Muktar Edris. 34-letni Farah, ki je zaostal 43 stotink sekunde, se bo zdaj posvetil maratonu.

Velika vrnitev Pearsonove

V teku na 100 m z ovirami se je na prestol po dveh letih odsotnosti zaradi številnih poškodb znova povzpela 30-letna Avstralka Sally Pearson (12,59). Svetovna prvakinja je bila že leta 2011, leto pozneje pa se je v Londonu veselila olimpijskega naslova. Srebro si je pritekla Američanka Dawn Harper Nelson (12,63), olimpijska zmagovalka iz Pekinga 2008 in srebrna 2012. Bronasta je presenetljivo Nemka Pamela Dutkiewicz (12,72).

Kendra Harrison, ki je lani na tem stadionu postavila svetovni rekord, je bila četrta (12,74). Pred polfinalom je bila neporažena na zadnjih 23 tekih. Lanska olimpijska zmagovalka iz Ria Brianna Rollins je kaznovana zaradi dopinga.

Rekordna 15. medalja za Felixovo

Žensko štafetno preizkušnjo 4 x 100 m so dobile Američanke (41,82) pred Britankami (42,12) in branilkami naslova Jamajčankami (42,19). ZDA so na SP-ju slavile prvič po šestih letih. Allyson Felix, ki je tekla tudi v Daeguju 2011, je osvojila rekordno 15. medaljo na svetovnih prvenstvih.

Vetter kopje najdlje vrgel že v prvem poskusu

V metu kopja je Nemec Johannes Vetter, ki je lani za las ostal brez olimpijske medalje na četrtem mestu, že s prvim metom 89,89 m premagal Čeha Jakuba Vadlejcha (89,73) in Petra Frydrycha (88,32), ki sta dosegla osebna rekorda. Olimpijski zmagovalec, rojak in veliki tekmec novega svetovnega prvaka Thomas Röhler (88,26) je kolajno izgubil v zadnji seriji in bil četrti.

Lasickenejeva neporažena že 25 tekem

V ženskem skoku v višino je Marija Lasickene priborila prvo medaljo ruskim atletom v Londonu, kjer zaradi dopinškega škandala nastopajo pod nevtralno zastavo. 24-letnica je ubranila naslov s preskočenimi 203 cm. Neporažena je že 25 tekem. Srebro je z osebnim rekordom pripadlo Ukrajinki Juliji Levčenko (201 cm), bron pa Poljakinji Kamili Licwinko (199 cm).

Mayer zlat kljub drami v skoku ob palici

Najboljši deseterobojec je Francoz Kevin Mayer (8.768 točk), srebro in bron pa sta odšla v Nemčijo. Mayer, srebrn lani v Riu, je v vodstvo prišel po suvanju krogle v petek dopoldne. Zlato bi skoraj zapravil v skoku ob palici, ko je izpustil začetne višine in začel tekmovati na 5,10 m. Tam je v prvih dveh poskusih podrl letvico, nato pa se v tretje z veliko sreče le izognil katastrofi. Američan Ashton Eaton, ki je bil v zadnjem obdobju nesporni vladar te discipline, se je na začetku leta upokojil.

Sobotne končne odločitve:

5.000 m (M): 1 M. EDRIS ETI 13:32,79 2. M. FARAH VB 13:33,22 3. P. K. CHELIMO ZDA 13:33,30

100 m ovire (Ž): 1. S. PEARSON AVS 12,59 2. D. HARPER NELSON ZDA 12,63 3. P. DUTKIEWICZ NEM 12,72

Višina (Ž): 1. M. LASICKENE RUS 2,03 2. J. LEVČENKO UKR 2,01 3. K. LICWINKO POL 1,99

Kopje (M): 1. J. VETTER NEM 89,89 2. J. VADLEJCH ČEŠ 89,73 3. P. FRYDRYCH ČEŠ 88,32

Deseteroboj: 1. K. MAYER FRA 8.768 2. R. FREIMUTH NEM 8.564 3. K. KAZMIREK NEM 8.488

4 x 100 m (M): 1. VELIKA BRITANIJA 37,47 Ujah/Gemili/Talbot/Mitchell Blake 2. ZDA 37,52 Rodgers/Gatlin/Bacon/Coleman 3. JAPONSKA 38,04 Tada/Izuka/Kirju/Fudžimicu

4 x 100 m (Ž): 1. ZDA 41,82 Brown/Felix/Akinosun/Bowie 2. VELIKA BRITANIJA 42,12 Philip/Henry/Asher Smith/Neita 3. JAMAJKA 42,19 Levy/Morrison/Facey/Forbes

M. R.