Video: Gisinova dobila kombinacijo, Ferkovi se slalom ni posrečil

Vonnova ostala brez (zadnjega?) olimpijskega odličja

22. februar 2018 ob 03:26,

zadnji poseg: 22. februar 2018 ob 07:44

Pjongčang - MMC RTV SLO

Švicarka Michelle Gisin je dobila olimpijsko alpsko kombinacijo. Druga je bila Američanka Mikaela Shiffrin, tretja rojakinja Gisinove Wendy Holdener.

Po smuku je vodila Američanka Lindsey Vonn, ki je imela lepe možnosti, da osvoji najverjetneje še zadnje olimpijsko odličje v karieri. Na progo se je podala s 77 stotinkami prednosti pred Gisinovo, že pri prvem merjenju vmesnega časa je izgubila skoraj vso časovno zalogo, kmalu zatem je storila napako in odstopila.

Napaka se je pripetila tudi Maruši Ferk, peti po smukaškem delu, saj je v srednjem delu povozila količek in ostala brez uvrstitve. Za najboljšo slovensko uvrstitev je poskrbela Ana Bucik, ki je bila 11. (+3,86).

Gisinova pometla s tekmicami

Glavna favoritinja za zlato odličje je bila sicer Shiffrinova, ki je po smukaškem delu za rojakinjo Vonnovo zaostala sekundo in 98 stotink. Zasedala je šesto mesto, kar ni bilo tako slabo izhodišče za slalom, v katerem kraljuje že nekaj let. Vseeno se ji na koncu ni izšlo. Tedaj vodilno Holdenerjevo ji je uspelo prehiteti, a Gisinova je imela drugačne načrte. Tretjeuvrščena tekmovalka po smukaškem delu je že v zgornjem delu smučala hitro, srednji in spodnji del je odpeljala najbolje in suvereno za slabo sekundo prevzela vodstvo. Norvežanka Ragnhild Mowinckel je v finalu izgubila dve mesti in je bila četrta, po odstopu Vonnove se je švicarsko slavje lahko začelo.

Končni vrstni red: 1. M. GISIN ŠVI 2:20,90 2. M. SHIFFRIN ZDA +0,97 3. W. HOLDENER ŠVI 1,44 4. R. MOWINCKEL NOR 1,73 5. P. VLHOVA SLK 2,09 6. V. GRENIER KAN 2,54 7. R. SIEBENHOFER AVT 2,55 8. F. BRIGNONE ITA 2,63 9. D. FEIERABEND ŠVI 3,04 10. M. BASSINO ITA 3,34 11. A. BUCIK SLO 3,86 ... Odstop: Ferk, Miradoli, Muzaferija

Vrstni red po smuku: 1. L. VONN ZDA 1:39,37 2. R. MOWINCKEL NOR +0,74 3. M. GISIN ŠVI 0,77 4. R. SIEBENHOFER AVT 0,97 5. M. FERK SLO 1,61 6. M. SHIFFRIN ZDA 1,98 7. R. HAASER AVT 2,38 8. V. GRENIER KAN 2,42 9. R. MIRADOLI FRA 2,46 10. W. HOLDENER ŠVI 2,74 ... 13. P. VLHOVA SLK 3,21 15. A. BUCIK SLO 3,40

A. G., M. L.