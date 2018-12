Aleksander Aamodt Kilde je bil razred zase na smuku v Val Gardeni. Foto: Reuters VIDEO Smuk: Nastop Kildeja v Va... VIDEO Smuk: Nastop Martina Čatr... VIDEO Grozljiv padec Marca Gisi... Dodaj v

Video: Kildeju smuk v Val Gardeni; grd padec Gisina

Od Slovencev do točk le Čater s 25. mestom

15. december 2018 ob 11:35,

zadnji poseg: 15. december 2018 ob 14:41

Val Gardena

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je veliki zmagovalec moškega smuka v Val Gardeni, ki ga je sicer zaznamoval grd padec Švicarja Marca Gisina.

Slednji je izgubil boj s "kameljimi grbinami", tik pred skokom je nerodno prekrižal smuči in zdrsnil na bok. Poletel je čez greben in ob padcu z glavo udaril ob snežno podlago, zaradi česar je izgubil zavest. Po daljši prekinitvi so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Najbolje je s progo v Val Gardeni sicer opravil Kilde, ki je bil v soboto praktično razred zase. Pred tedaj vodilnim, Švicarjem Maurom Caviezlom, je pridno nabiral prednost, ta je ob prihodu v cilj znašala sekundo in 12 stotink.

Kildeju, sicer specialistu za superveleslalom, se je še najbolj približal Avstrijec Max Franz, zaostal je za slabih devet desetink sekunde (+0,86), tretji je bil Beat Feuz (+0,92). Nastop v Val Gardeni se je sicer popolnoma ponesrečil Kildejevem rojaku Kjetilu Jansrudu, ki je za zmagovalcem zaostal za dve sekundi in 28 stotink.

Na tekmi so nastopili tudi štirje Slovenci, od katerih se je najbolje odrezal Martin Čater in s 25. mestom (+2,14) tudi edini osvojil točke za svetovni pokal. Miha Hrobat je bil 36. (+2,69), Klemen Kosi 45. (+3,05), Boštjan Kline pa 47. (+3,07).

Smuk (M), Val Gardena

Končni vrstni red: 1. A. A. KILDE NOR 1:56,13 2. M. FRANZ AVT +0,86 3. B. FEUZ ŠVI 0,92 4. B. BENNETT ZDA 0,98 5. S. NYMAN ZDA 1,01 6. T. GANONG KAN 1,05 7. A. L. SVINDAL NOR 1,08 8. M. CAVIEZEL ŠVI 1,12 9. A. THEAUX FRA 1,17 10. H. REICHELT AVT 1,31 . B. THOMSEN KAN isti čas ... 25. M. ČATER SLO 2,14 36. M. HROBAT SLO 2,69 45. K. KOSI SLO 3,05 47. B. KLINE SLO 3,07 Odstop: Mayer, Gisin ...

Skupni vrstni red (9/41): 1. M. FRANZ AVT 340 2. A. L. SVINDAL NOR 333 3. M. CAVIEZEL ŠVI 283 4. M. HIRSCHER AVT 280 5. A. A. KILDE NOR 253 . B. FEUZ ŠVI 253 7. V. KRIECHMAYR AVT 240 8. K. JANSRUD NOR 228 9. H. KRISTOFFERSEN NOR 210 10. C. INNERHOFER ITA 189 ... 32. K. KOSI SLO 58 49. Ž. KRANJEC SLO 34 53. M. ČATER SLO 31 60. B. KLINE SLO 25 79. Š. HADALIN SLO 13 85. M. HROBAT SLO 11

Smuk (3/9): 1. M. FRANZ AVT 200 . B. FEUZ ŠVI 200 3. A. L. SVINDAL NOR 128 4. A. A. KILDE NOR 126 5. M. CAVIEZEL ŠVI 119 6. J. CLAREY FRA 110 7. V. KRIECHMAYR AVT 104 8. C. INNERHOFER ITA 101 . B. BENNETT ZDA 101 10. S. NYMAN ZDA 98 ... 28. K. KOSI SLO 16 38. M. ČATER SLO 6

M. L.