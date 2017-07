Viler: Saj veste sami, da streljati ne znam

Čez teden dni nova evropska tekma v Ljudskem vrtu

20. julij 2017 ob 10:47

Maribor - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V Mariboru na povratni tekmi 2. predkroga Lige prvakov proti Zrinjskemu sinoči nismo bili priča pravemu evropskemu nogometu, bolj igri na rezultat, v kateri so daljšo potegnili na trenutke zelo srečni gostitelji.

Maribor ob remiju z 1:1 ni dominiral, po ležernem vstopu v srečanje je kazen prišla hitro, že v 7. minuti je preveliko luknjo med Markom Šulerjem in Mitjo Vilerjem izkoristil Ognjen Todorović, ki je bil uspešen že na prvi tekmi v Mostarju (1:2).

Vijoličasti so nadaljevali spoštljiveje, resno in zavzeto. Čeprav v trenutku oddaje žoge tega ni nameraval, je v 27. minuti s predložkom, ki se je izkazal za neubranljiv evrogol, zadel levi bočni branilec Viler. "Bila je podaja na drugo vratnico. Saj veste sami, da streljati ne znam in se za to ne bi odločil, če to ne bi bila zadnja možnost (smeh). Hvala Bogu, je žoga končala v mreži in smo se vsaj malo umirili in pritisk vrgli s hrbta. Do konca prvega polčasa smo bili v nekem naletu, a nismo znali prav prepoznati situacije, kdaj lahko napademo in kdaj ne," je povedal Primorec.

Viler je v evropskih pokalih zadel prvič po letu 2013 in poskrbel za olajšanje po zmagi na prvi tekmi, ki očitno ni najbolje vplivala na Štajerce. "V glavi je bil prisoten tudi žreb naslednjega kroga. Kamor koli greš, vsi so govorili že o tem, da smo v Evropi do decembra. Temu se je nemogoče izogniti. Dva dni smo bili v karanteni, gledali smo tekme, videli rezultate, a morali smo se osredotočiti na svojo zadevo. Imeli smo dober rezultat, a vseeno je bilo še marsikaj odprto. Hiter gol nas je presekal. Dobro, da je tista moja žoga 'zalutala', sicer bi bil pritisk ob polčasu še večji."

Milanič imel občutek, da niso bili pravi

Do konca tekme pod Kalvarijo ni bilo golov, je pa bilo predvsem v kazenskem prostoru Maribora kar nekaj priložnosti, ki bi jih kakovostnejša moštva pretvorila v zadetek. Zdi se, da so aktualni slovenski prvaki unovčili bogate evropske izkušnje zadnjih sezon. V kvalifikacijah konec koncev ni pomemben vtis, zgolj in samo rezultat. Pomlajeni Mariborčani so pokazali željo, a bili v napadalni četrtini igrišča premalo zbrani in konkretni. Staroselca v obrambi Šuler in Aleksander Rajčević bosta morala biti za evropsko jesen v Ljudskem vrtu še to poletje precej zanesljivejša.

"Igrali smo proti dobremu nasprotniku, trpeli na igrišču, bili obremenjeni skozi vso tekmo, imel sem občutek, da nismo bili pravi. A uspelo nam je, zato si fantje zaslužijo čestitke," je dejal trener Darko Milanič.

Mladi val nogometašev Maribora je sinoči občutil pritisk nujnosti napredovanja. Več kot devet tisoč gledalcev na tribunah jih je spodbujalo, čeprav so bile na trenutke noge tresoče, napake pa značilno začetniške. Eden teh, ki je prvič okusil igranje v kvalifikacijah za Ligo prvakov, je tudi otrok Maribora in lani povratnik v klub Aleks Pihler: "Poskušali smo biti mirni na žogi, a na žalost nam to ni najbolje uspevalo. Naredili bomo analizo in našli vzrok za to, da nismo bili sproščeni. Je pa res, da imamo veliko mladih igralcev in mogoče nimamo izkušenj, da bi znali tekme mirno pripeljali do konca."

Že v sredo v Ljudskem vrtu Hafnarfjördur

Maribor je s srečnim razpletom tekme poskrbel za pomembno izboljšanje slovenskega koeficienta v Evropi in tudi za zajeten lastni izkupiček, saj mu je že uvrstitev v 3. krog kvalifikacij v klubsko blagajno prinesla več kot 700.000 evrov.

"Imamo zelo visoke cilje, pogovarjal sem se s fanti. To jesen bi si zelo rad večkrat nadel obleko, da bi bil večkrat praznik. Treba je narediti vse, da bi bili tudi jeseni v Evropi, zaradi nas samih, ljudi, ki nam vsak dan pomagajo, in navijačev," je poudaril Milanič.

Maribor že v sredo ob 20.20 čaka nova domača tekma proti Hafnarfjördurju. Veliko neizprosnega, grobega in direktnega islandskega nogometa bodo lahko videli že danes, ko bodo Domžale v kvalifikacijah za Evropsko ligo gostile Valur. Mariborčane ob uspehu proti naslednjemu tekmecu zagotovo čaka jesen v Evropi.



Marko Cirman, Radio Slovenija