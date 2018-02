Vrhunci 10. dne: V finalu hokejistke ZDA in Kanade

V bobu dvosedu bodo podelili štiri zlate medalje

19. februar 2018 ob 09:26,

zadnji poseg: 19. februar 2018 ob 16:32

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Za zlato medaljo se bodo na olimpijskem turnirju v Pjongčangu pomerile hokejistke ZDA in Kanade. Američanke so s 5:0 porazile Finsko, Kanadčanke pa z enakim izidom Rusijo.

Američanke so povedle že v tretji minuti srečanja, ko je v polno zadela Gigi Marvin, vodstvo je še pred koncem prve tretjine podvojila Dani Cameranesi, ki je izkoristila napako v obrambi nasprotnic. Sredi druge tretjine so Američanke dvakrat zadele v razmiku 34 sekund. Najprej je na 3:0 povišala Jocelyne Lamoureux-Davidson, hip zatem se je med strelke po podaji Sidney Morin vpisala še Hilary Knight. Končni izid je v uvodnih sekundah zadnje tretjine v igri z igralko več s še drugim golom na tekmi postavila Cameranesijeva.

Tudi v drugem polfinalu so Kanadčanke gladko opravile z nasprotnicami. Za Kanado je dva gola dosegla Jennifer Wakefield, po enega pa Rebecca Johnston, Emily Clark in Marie-Philip Poulin.

Kanadčanke šestič v finalu

Kanadčanke so se šestič uvrstile v veliki finale olimpijskega turnirja. Na premiernem olimpijskem turnirju v japonskem Naganu leta 1998 so v finalu morale priznati premoč Američankam, v Salt Lake Cityju 2002, Torinu 2006, Vancouvru 2010 in Sočiju 2014 pa so osvojile odličje najbolj žlahtnega leska. Američanke bodo petič nastopile v finalu, le v Torinu so jih v polfinalu premagale Švedinje.

Zlato za kanadski in nemški bob dvosed

V ponedeljek so sicer na 23. ZOI podelili tri komplete medalj. Dramatično se je končalo tekmovanje v moškem bobu dvosedu, saj so imeli Kanadčana Justin Kripps in Alexander Kopacz ter Nemca Francesco Friedrich in Thorsten Margis do stotinke enak čas 3:16,86. Bron je pripadel Latvijcema Oskarsu Melbardisu in Janisu Strengi.

V hitrostnem drsanju na 500 m je zmagal Norvežan Havard Lorentzen pred Južnokorejcem Ča Min-kjujem in Kitajcem Gaom Tingjujem.

Tudi ekipna tekma skakalcev se je končala z norveškim zmagoslavjem. Drugi so bili Nemci, tretji pa Poljaki. Slovenci so končali na petem mestu.

HOKEJ (Ž), zaključni boji

POLFINALE



ZDA - Finska

5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Marvin 3., Cameranesi 19., 41., Lamoureux-Davidson 34., Knight 34.

KANADA - Rusija

5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Wakefield 2., 42., Poulin 24., Clark 43., Johnston 55.



Tekma za 3. mesto, sreda ob 16.40

Finale, četrtek ob 13.10



Hitrostno drsanje (M), 500 m: 1. H. LORENTZEN NOR 34,41 2. Č. MIN-KJU J. KOR 34,42 3. G. TINGJU KIT 34,65 Bob dvosed (M): 1. J. KRIPPS/A. KOPACZ KAN 3:16,86 . F. FRIEDRICH/T. MARGIS NEM 3:16,86 3. O. MELBARDIS/J. STRENGA LAT 3:16,91

