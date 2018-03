Vrnitev Dončića z 11 točkami za pomembno zmago Reala

Crvena zvezda nemočna proti Fenerbahčeju

22. marec 2018 ob 23:04

Madrid - MMC RTV SLO

Luka Dončić se je uspešno vrnil na parket po poškodbi. V 28. krogu Evrolige je k zelo pomembni zmagi madridskega Reala nad Žalgirisom z 88:81 prispeval 11 točk.

Drugi slovenski reprezentant v dresu Reala Anthony Randolph jih je dodal šest. Pri Litovcih sta blestela Paulius Jankunas z 21 točkami in Arturas Milaknis, ki je bil štirikrat natančen izza črte. Beno Udrih je bil na parketu 12 minut, prispeval je pet točk.

Žalgiris je na začetku drugega polčasa povedel za sedem točk (41:48), za preobrat v tretji četrtini pa je poskrbel Fabien Causeur z dvema zaporednima trojkama. Po 30 minutah so imeli Madridčani minimalno prednost (65:62).

Pet minut pred koncem je Jankunas znižal na 75:74, nato pa Žalgiris skoraj štiri minute ni dosegel niti točke. Razigral se je Trey Thompkins, ključno trojko pa je minuto in osem sekund pred koncem dodal Rudy Fernandez za 84:76. V zadnji minuti je Dončić zadel tri proste mete in s tem potrdil zmago. Real ima zdaj 17 zmag in 11 porazov in se še vedno bori za prednost domačega igrišča v četrtfinalu.

Randolph bo moral plačati 2500 evrov

Disciplinski sodnik je izrekel kazni za 26. in 27. krog. Evropski prvak Fenerbahče bo moral plačati 5000 evrov zaradi predmetov, ki so jih gledalci vrgli na igrišče na tekmi proti CSKA-ju, finančno pa je bil kaznovan tudi slovenski reprezentant Randolph. Center Reala, ki je Sloveniji pomagal do naslova evropskega prvaka, je bil podobno kot navijači Fenerbahčeja nezadovoljen s sodniškim kriterijem. Obrazložitev disciplinskega sodnika je bila, "da je Randolph na tekmi proti Valencii nespoštljivo komuniciral s sodniško trojko", zato bo moral plačati 2500 evrov.

Gladka zmaga Fenerbahčeja v Beogradu

Med Slovenci je danes igral še Alen Omić, ki je s Crveno zvezdo v Beogradu izgubil s Fenerbahčejem s 63:80. Omić je dosegel šest točk, Beograjčani pa so brez možnosti za končnico.

James pokopal Maccabi

Sedem ekip si je že zagotovilo četrtfinale. Tudi Baskonia je v zelo dobrem položaju, saj je Maccabi v napeti končnici izgubil proti Panathinaikosu s 75:76. Odločilni koš za zmago Grkov je dosegel Mike James pet sekund pred koncem.

28. krog:

REAL MADRID - ŽALGIRIS

88:81 (19:16, 22:28, 24:18, 23:19)

Reyes 16, Causeur 14, Dončić 11 (1/2 za dve, 2/7 za tri) in 7 podaj v 23 minutah ... Randolph 6 (2/5 za dve) in 3 skoki v 18 minutah; Jankunas 21, Milaknis 14 (4/5 za tri) ... Udrih (1/1 za dve, 1/2 za tri) v 12 minutah.

CRVENA ZVEZDA - FENERBAHČE

63:80 (17:22, 14:18, 10:25, 22:15)

Davidovac 18, Ennis 10 ... Omić 6 (2/5 za dve), 5 skokov in podaja v 21 minutah; Muhammed 25 (7/10 za tri), Kalinić 10.

MACCABI - PANATHINAIKOS

75:76 (20:18, 21:17, 17:21, 17:20)

Kane 19, Cole 14; James 27, Vougioukas 16, Calathes 10.

OLIMPIA MILANO - VALENCIA

89:93 (23:17, 20:23, 22:28, 24:25)

Micov 27 (7/9 za tri), Jerrells 17, Gudaitis 13; Green 18, van Rossom, Dubljević in Pleiss po 11.



Petek ob 18.00:

HIMKI - CSKA MOSKVA



Ob 19.00:

BROSE BAMBERG - UNICAJA MALAGA



Ob 20.00:

OLYMPIACOS - ANADOLU EFES



Ob 21.00:

BARCELONA - BASKONIA

Lestvica: CSKA MOSKVA * 27 22 5 +282 49 FENERBAHČE * 28 20 8 +164 48 REAL MADRID * 28 17 11 +178 45 PANATHINAIKOS * 28 17 11 +24 45 OLYMPIACOS * 27 18 9 +11 45 ŽALGIRIS * 28 16 12 +16 44 HIMKI MOSKVA * 27 16 11 +16 43 BASKONIA 27 14 13 +92 41 ------------------------------------ MACCABI 28 13 15 -76 41 VALENCIA 28 11 17 -68 39 CRVENA ZVEZDA 28 11 17 -168 39 UNICAJA MALAGA 27 11 16 -83 38 BROSE BAMBERG 27 10 17 -117 37 OLIMPIA MILANO 28 9 19 -128 37 BARCELONA 27 9 18 +37 36 ANADOLU EFES 27 6 21 -180 33 * - v četrtfinalu

A. G.