Vrnitev na zmagovita pota, a dela Kokoškovu ne manjka

Najboljši slovenski strelec tokrat Jaka Blažič

13. avgust 2017 ob 17:56,

zadnji poseg: 13. avgust 2017 ob 20:46

Opatija - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji so v Opatiji v peti pripravljalni tekmi pred EP-jem še četrtič slavili. Tokrat je bila žrtev ukrajinska reprezentanca (78:67).

Pred približno 500 gledalci, med katerimi ni manjkalo slovenskih navijačev, Slovenci nasprotnikom niso dovolili niti enega vodstva na tekmi, a je bila igra zlasti v drugem polčasu, ko na parket ni stopil kapetan Goran Dragić, precej nestanovitna in nenavdihujoča. Ukrajina je v 29. minuti zaostajala le še za točko, potem ko je bil sredi druge četrtine njen zaostanek že 16 točk (34:18). Slovenci so imeli zlasti obilo težav z igro nasprotnika v raketi in s skokom, ki so ga izgubili s 45:48. Deloma je verjetno razloge iskati tudi v pomanjkanju motivacije in utrujenosti, a selektorja Igorja Kokoškova (več minut je namenil igralcem, ki jih na preteklih tekmah niso dočakali) čaka še precej dela.

Veseli dvig forme enega izmed njegovih skritih adutov Jake Blažiča, ki je bil tokrat prvi slovenski strelec s 14 točkami. Predtem na dozdajšnjih pripravljalnih tekmah ni presegel dveh točk. Manj opazen je bil Luka Dončić, ki pa je vseeno poskrbel za nekaj atraktivnih potez in bil z osmimi skoki znova najboljši slovenski skakalec.

Po odsotnosti zaradi zasebnih razlogov je priložnost ponovno dobil naturalizirani košarkar, krilni center madridskega Reala, Anthony Randolph, in v 17 minutah dosegel devet točk. Še vedno je zaradi poškodovanega gležnja počival Vlatko Čančar, prav tako pa zaradi bolečin v hrbtu ni igral Saša Zagorac. V ekipi ni bilo niti Žana Marka Šiška. To je bila sicer deseta zmaga Slovencev v 12 medsebojnih obračunih z Ukrajino.

Ukrajinci v zaključku druge četrtine znižali zaostanek

V slovenski začetni peterki je tokrat namesto Prepeliča začel Blažič (ob standardnih Gašperju Vidmarju, Edu Muriću, Dončiću in Dragiću) in tekmo začel z zadeto trojko, Sloveniji pa je bila v napadu dobro razpoložena, tako da je v šesti minuti po košu Murića ob izteku napada in petih zaporednih točkah Dragića na semaforju pisalo že 12:4. A nekaj nepazljivosti v obrambi in opravljene menjave so Ukrajinci izkoristili ter se nekoliko približali (12:8), a so še do konca četrtine Slovenci prišli do dvoštevilčne prednosti po lepem protinapadu Randolpha (20:10). Slovenci so napadalno igro nadaljevali tudi v drugi četrtini in po dveh trojkah Murića zapored ter košu Dončića povedli z najvišjo prednostjo na tekmi 16 točk (34:18) v 15. minuti. Nato je sledilo nekaj minut raztrgane igre varovancev Igorja Kokoškova, kar so nasprotniki izkoristili in na odmor odšli le z zaostankom sedmih točk (38:31). Slovenci so zgrešili zadnjih pet poskusov iz igre.

Prepelič in Nikolić na začetku zadnje četrtine za +10

Drugi polčas je na mestu Dragića začel Matic Rebec. Ukrajina je odsotnost slovenskega kapetana izkoristila in se približala na le tri točke zaostanka (40:37). Prvi slovenski koš iz igre je po protinapadu po dobrih treh minutah dosegel Blažič, ki je na začetku drugega polčasa dosegel devet slovenskih zaporednih točk. Ukrajina je v napadu v tretji četrtini odigrala izvrstno (iz igre 10/12), tako da je Slovencem ves čas pretila in se po trojki Aleksandra Mišule celo približala na le točko zaostanka v 29. minuti. Za prednost štirih točk je nato v naslednjem napadu poskrbel Jan Kosi (62:58). Za še nekoliko mirnejše nadaljevanje sta nato na začetku zadnje četrtine s šestimi točkami zapored in prednost desetih točk (68:58) poskrbela Prepelič in Aleksej Nikolić s svojo drugo trojko na tekmi, ukrajinski voz pa se je začel vse bolj potapljati po tretji trojki Murića in zadetih prostih metih Žige Dimca za 75:65 v 37. minuti.

Turnir v Opatiji se bo v ponedeljek sklenil z obračunom Hrvaške in Ukrajine. Za Slovenijo je bila to peta od osmih pripravljalnih tekem. Naslednji dve jih čakata v petek in soboto v Izraelu proti domači reprezentanci ter Turčiji, zadnja odprta za javnost pa bo povratni obračun s Hrvaško 24. avgusta v Stožicah.

Pripravljalne tekme, Opatija

SLOVENIJA - UKRAJINA

78:67 (23:13, 15:18, 24:27, 16:9)

Blažič 14, Murić 13, Dimec in Prepelič po 10, Randolph 9, Dončić 8, Nikolić 6, Dragić 5, Kosi 3; Pustovji 13, Lukašov 9, Pustozvonov, Bobrov, Mišula in Zajcev po 8, Lipovji in Kravcev po 5, Kornijenko 3.

Met za dve točki: 15/36; 21/41

Met za tri točke: 9/34; 5/24

Prosti meti: 21/28; 10/20

Skoki: 45; 48

Že odigrano:

HRVAŠKA - SLOVENIJA

85:81 (19:25, 27:20, 21:18, 18:18)

Ž. K.