Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Arsene Wenger je Arsenal vodil od 1. oktobra 1996. Foto: Reuters Dodaj v

Wenger se po 22 letih poslavlja od Arsenala

20. april 2018 ob 11:01

London - MMC RTV SLO

Vsakega obdobja je enkrat konec, po koncu te sezone se bo od klopi Arsenala poslovil legendarni trener Arsene Wenger.

68-letni Francoz ima sicer s topničarji še enoletno pogodbo, a se je odločil, da naslednje delo ne bo več deloval v Londonu. Na klop topničarjev se je sicer usedel 1. oktobra 1996.

Navijači, skrbite za klubske vrednote

"Hvaležen sem, ker sem imel privilegij voditi ta klub tako dolgo. Ves čas sem deloval z veliko predanostjo in integriteto. Vsem navijačem Arsenala bi rad sporočil, naj še naprej skrbijo za klubske vrednote," je v prvi izjavi za javnost povedal legendarni trener.

17 let zapored v Ligi prvakov

Wenger je bil arhitekt številnih uspehov, klub je popeljal do treh naslovov angleškega prvaka, sedemkrat je osvojil FA-pokal, Arsenal je bil pod njegovim vodstvom vedno del angleške elite. Arsenal je tako kar 17 let zapored (2001-2017) igral v Ligi prvakov, niz se je prekinil lani, ko je v prvenstvu ostal peto mesto. Tudi letos se klubu ne bo uspelo uvrstiti med najboljše štiri, vseeno pa upa na uvrstitev v Ligo prvakov, kar mu lahko uspe z zmago v Evropski ligi.

Lovorike z Arsenalom:

- državno prvenstvo (3): 1998, 2002, 2004

- FA-pokal (7): 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017

- superpokal (7): 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017

Osebna priznanja:

- trener leta v PL (3): 1998, 2002, 2004

- trener meseca: 15-krat

- IFFHS-ov trener desetletja (2001-2010)

S. J.