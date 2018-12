Za evropsko krono Rusija in Francija iz "slovenske skupine"

Ana Vjahireva dosegla 13 golov

14. december 2018 ob 19:31,

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 22:46

Nantes - MMC RTV SLO

V finalu evropskega rokometnega prvenstva v Franciji bosta igrali Rusija in domača reprezentanca. Rusinje so z 28:22 premagale Romunke, Francozinje pa s 27:21 Nizozemke.

Olimpijske prvakinje Rusinje so v prvem polčasu zaostajale tudi za tri zadetke, a so v drugem delu hitro pobegnile za štiri, nato pa z delnim izidom 5:0 (27:19) odločile tekmo.

Pri Rusinjah je bila najboljša strelka Ana Vjahireva s 13 goli, pri Romunkah, bronastih na evropskem prvenstvu leta 2010 in petih na zadnjem EP-ju 2016, pa je bila najboljša Ana-Maria Dragut s štirimi zadetki.

Francija vodila že za osem

Na večerni tekmi je Francija po odmoru strla Nizozemsko. Francozinje so sredi drugega polčasa zaigrale sijajno in si v 44. minuti priigrale šest golov prednosti (21:15). V 53. minuti je prednost narasla na +8 (25:17) in jasno je bilo, da bo zmaga ostala na domačih tleh.

Tako Francija kot tudi Rusija v skupini s Slovenijo

V francoski reprezentanci je bila najučinkovitejša Estelle Nze Minko s šestimi, v nizozemski pa Lois Abbingh s sedmimi goli. Francozinje so po uvodnem porazu z Rusijo zmagale šestič zapored. Zanimivo je, da sta v prvem delu tako Francija kot tudi Rusija igrali v skupini s Slovenijo. Slovenke so Rusinje premagale z 29:27. Tekma je bila sicer zgolj prestižnega značaja.

V nedeljo se bo tekma za bronasto kolajno med Romunijo in Nizozemsko začela ob 14.00, finalna med Rusijo in Francijo pa ob 17.30.

EVROPSKO PRVENSTVO 2018



NANTES, zaključni boji



Polfinale:

RUSIJA - Romunija

28:22 (16:15)



FRANCIJA - Nizozemska

27:21 (12:11)



Za 5. mesto:

NORVEŠKA - Švedska

38:29 (22:14)

