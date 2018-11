Zajc v mrzli bolgarski prestolnici popravil slovenski vtis

19. november 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 19. november 2018 ob 22:37

Sofija - MMC RTV SLO

Slovenija je nastope v Ligi narodov končala z remijem proti Bolgariji 1:1. Ob prvem slovenskem strelu v okvir vrat je izid v Sofiji v 75. minuti izenačil Miha Zajc.

V uvodni sezoni Lige narodov tako Slovenija na šestih tekmah niti enkrat ni zmagala, da se seli na evropsko dno (v ligo D), pa je bilo jasno že ob petkovem remiju (1:1) proti Norveški. Zadnja tekma ni kaj dosti popravila bledega slovenskega vtisa. Slovenija je bila večji del dvoboja brez pravih idej, nekaj pozitivnih znakov pa je vendarle bilo. Predvsem je spodbudno odigrala zadnjih 25 minut.

Zajc z lepim strelom poskrbel za izenačenje

Bolgari so povedli v 68. minuti. Strahil Popov je z desne strani neovirano podal v kazenski prostor, kjer je z glavo dobro meril rezervist Galin Ivanov, na katerega je slovenska obramba pozabila. Izenačujoči zadetek je Slovenija dosegla po podaji Andraže Strune. Zajc ni pomišljal in je v kazenskem prostoru takoj po lepem sprejemu žoge udaril po njej in vrhunsko premagal vratarja Georgija Petkova.

Norvežani zmagovalci skupine

V 88. minuti je bil Rajko Rotman v nevarnem položaju, a mu je Petkov preprečil veselje. Bolgari so na koncu močno pritisnili, Vid Belec je moral kar trikrat mojstrsko posredovati, da je preprečil slovenski poraz. Na drugi strani se je ob izteku igralnega časa odprlo veliko prostora, Bezjak je imel imenitno priložnost, nato še Josip Iličić, toda izid se ni spremenil. Bolgarom točka ne pomeni nič, saj je Norveška premagala Ciper in bo igrala na zaključnem turnirju lige C.

Neprivlačnih prvih 45 minut

Selektor Igor Benedejčič je namesto Aljaža Strune v obrambo poslal Miho Blažiča, vrnil se je kapetan Iličić, v napadu je bil Bezjak. V prvem polčasu ni bilo veliko razburljivih trenutkov. Bolgari so edini strel na gol (od daleč) sprožili v 9. minuti, Belec pa ni imel težkega dela. Kmalu je sledila najlepša slovenska akcija: z leve streni je podal Bezjak, pred golom je bil Benjamin Verbič, ki je zgrešil gol. Na drugi strani je v 15. minuti Stanislav Kostov s sedmih metrov prav tako streljal čez gol, na podoben način pa je končal tudi akcijo v 33. minuti.

Benedejčič: Mislim, da je bila to moja zadnja tekma v vlogi selektorja

"Ta teden smo imeli velike težave s poškodbami, skupno je manjkalo sedem igralcev, nazadnje je odpadel še Aljaž Struna. Smo pa trpeli na tej tekmi, saj so Bolgari dobra ekipa. Fantje so dali vse od sebe, v določenih trenutkih v drugem polčasu smo odigrali solidno in bili nagrajeni s točko, kar pomeni samozavest za fante in dobro delo v tem tednu. Na koncu bi lahko še dobili tekmo, čeprav so imeli tudi Bolgari lepo priložnost, ko se je izkazal Vid Belec, na koncu pa je izid pravičen," je pojasnil selektor Benedejčič, ki je na dveh tekmah osvojil dve točki, potem ko je prejšnji selektor Tomaž Kavčič na štirih srečanjih Lige narodov izvlekel le remi proti Cipru in tri poraze.

Začasni selektor je ocenil nastope v Ligi narodov: "Seveda smo pričakovali precej več. Že danes je treba začeti delati za prihodnost slovenskega nogometa, da ne bo nato prepozno. Mislim, da je bila to moja zadnja tekma na selektorskem stočku. O vsem skupaj bo seveda odločal predsednik. Mislim, da ni trenerja, ki si ne bi želel trenirati svoje države. To je velik ponos. Novi selektor bo postavil svojo igro."

Selektor gostiteljev Petar Hubčev je dodal: "Žal nam ni uspelo napredovati. Kot pa sem že pred časom dejal, je Slovenija dobra ekipa, zame ena boljših v skupini, predvsem po individualni kakovosti, ampak žal ji tega v tem tekmovanju ni uspelo prikazati."

Liga C, skupina 3:

BOLGARIJA - SLOVENIJA 1:1 (0:0)

6.000; Ivanov 68.; Zajc 75.



Bolgarija: Petkov, S. Popov , Božikov, Bodurov, Nedjalkov, Dimitrov ( 64./Ivanov), Kostadinov, Slavčev, Delev ( 73./Zanev), Kostov ( 59./Vasilev), I. Popov.



Slovenija: Belec, Skubic, Blažič, Mevlja, An. Struna, Dervišević ( 58./Bijol ), Rotman, Verbič ( 72./Požeg Vancaš), Iličić, Zajc ( 87./Štulac), Bezjak .

Sodnik: Hüseyin Göcek (Turčija)



CIPER - NORVEŠKA 0:2 (0:1)

Kamara 36., 48.

RK: Sielis 80.; M. Elyounoussi 90.

Lestvica: NORVEŠKA 6 4 1 1 7:2 13 BOLGARIJA 6 3 2 1 7:5 11 CIPER 6 1 2 3 5:9 5 SLOVENIJA 6 0 3 3 5:8 8

T. O.