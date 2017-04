Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 21 glasov Ocenite to novico! Cristian Zapata je po skoraj dveh letih znova zadel za Milan in prinesel veliko točko. Foto: Reuters Alessio Romagnoli je vrnil Milan v igro, Zapata pa je dokončal preobrat. Foto: Reuters Mauro Icardi je po lepi akciji z Ivanom Perišićem povišal na 2:0. Foto: Reuters Inter je v vodstvo popeljal Antonio Candreva. Foto: Reuters Gerard Deulofeu je bil zelo razigran, a Samirja Handanovića mu ni uspelo premagati. Foto: Reuters Jasmin Kurtić je dosegel svoj šesti gol v letošnji sezoni italijanskega prvenstva. Foto: Reuters Sorodne novice Konec Berlusconijeve ere pri Milanu: klub prodal Kitajcem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zapata na milanskem derbiju za remi izenačil v 97. minuti; Kurtić zadel proti Romi

Icardi prvič zadel na derbiju, prvenec Romagnolija v Milanovem dresu

15. april 2017 ob 12:10,

zadnji poseg: 15. april 2017 ob 17:19

Milano - MMC RTV SLO

V 32. krogu Serie A so se nogometaši Interja in Milana razšli brez zmagovalcev (2:2). Gostom je uspel velik preobrat, za remi pa je zadel Cristian Zapata. Neodločen izid je bil tudi na drugem derbiju Roma - Atalanta (1:1). Med strelce se je vpisal slovenski reprezentant Jasmin Kurtić.

Tokratni krog je odprl 218. derbi della Madonnina. Na uradnih tekmah je Inter malce uspešnejši, saj ima 77 zmag, Milan pa jih je zbral 75, toda tokrat milanski dvoboj zadovoljnejši končujejo rossoneri. Po zaostanku z 2:0 so prišli do pomembne točke v boju za evropska tekmovanja, obenem pa so na lestvici italijanskega prvenstva zadržali dve točki naskoka pred večnim tekmecem.

Scenarij tokratnega derbija je bil podoben prvemu v tej sezoni, ki se je prav tako končal z 2:2, le da je tedaj do točke v izdihljajih dvoboja prišel Inter. Takrat je v 92. minuti zadel Ivan Perišić. Tokrat je Inter po prvem polčasu, ko je sicer lepe priložnosti imel tudi Milan, vodil z 2:0, vendar sta osrednja branilca rdeče-črnih, ki so odigrali prvo vodstvo pod novimi lastniki, Alessio Romagnoli in Zapata zadela za 2:2.

Candreva in Icardi zadela za prednost Interja

V prvi polovici prvega polčasa je bil Milan podjetnejši, priigral pa si je tudi nekaj lepih priložnosti. Prvo je imel že po dobri minuti, ko je žogo na sredini zapravil Roberto Gagliardini, vendar je Matias Fernandez nekoliko zamudil s podajo Gerardu Deulofeuju. Ko je Katalonec le dobil žogo, ni bil več v tako ugodnem položaju, njegov poskus pa je nato Samir Handanović zaustavil.

Slovenski vratar se je izkazal po 13 minutah igre, ko je Suso natančno streljal z razdalje, Handanović pa je njegov poskus odbil v kot. Po njem so rossoneri znova zapretili. V akciji je bil Deulofeu, ki je po desni strani švignil mimo Gagliardinija, in sicer s precej težkega položaja streljal, žoga pa je zadela okvir vrat. Deulofeu je uspešno prodiral tudi v 34. minuti, ko je bil prehiter za sicer zanesljivega Garyja Medela, vendar, ko je prišel pred vrata, je uspešno posredoval Handanović.

Dobro minuto kasneje pa je Inter povedel. Gagliardini je z dolgo podajo v protinapadu zaposlil Antonia Candrevo, ki je bil odločnejši od Mattie De Sciglia, žogo pa je mimo Gianluigija Donnarumme poslal v mrežo. Še pred koncem prvega dela se je Milanova mreža znova zatresla. Perišić in Mauro Icardi sta na sredini mojstrsko odigrala dvojno podajo. Argentinec je žogo Hrvatu vrnil s prsmi. Perišić je stekel po levi strani in podal pred vrata, kjer je pritekel Icardi, ki mu žoge ni bilo težko pospraviti v gol. Prvič v karieri je zatresel Milanovo mrežo.

Gol v zadnji akciji na tekmi

V drugem polčasu se je po približno desetih minutah prva priložnost ponudila Interju. V podobnih razmerah kot pri drugem golu sta vlogi zamenjala Icardi in Perišić, vendar je Hrvat slabo streljal in žogo poslal v naročje Donnarumme. Deset minut kasneje se je z novim posredovanjem izkazal Handanović, ki je ubranil nevaren poskus Deulofeuja z roba kazenskega prostora.

Milan je proti koncu vse moči usmeril v napad. Vincenzo Montella je na zelenico poslal ofenzivnejše nogometaše, kar se je obrestovalo v 83. minuti, ko je po prekinitvi predložek pred vrata poslal Suso. Joao Miranda je bil pripravljen, da bo žogo z glavo odbil, a jo je pred njim iznajdljivo z novo v mrežo potisnil Romagnoli. To je bil prvenec odličnega branilca v Milanovem dresu.

Napadi Milana so se stopnjevali. Daniele Orsato je srečanje podaljšal za pet minut, a zaradi dodatnih prekinitev je pustil igro teči še dve minuti. Tik ob koncu je Milan imel udarec iz kota. Izvedel ga je Suso, v kazenskem prostoru pa je žogo Carlos Bacca podaljšal do Zapate, ki jo je ob pomoči prečke v zadnji akciji na tekmi zadel. Žoga se je sicer odbila iz gola, vendar je počasni posnetek in tehnologija golove črte potrdila, da je bila s celotnim obsegom za črto.

Milan na nov stadion?

Medtem je pri Milanu med tednom prišlo do menjave lastništva. Sedemkratne evropske prvake je nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi po 31 letih uradno prodal kitajskemu konzorciju Rossoneri Sport Investment Lux. Z novimi lastniki klub razmišlja o novem stadionu. Zdaj si San Siro deli z Interjem.

Kurtić povedel Atalanto v vodstvo

Tekma med Romo in Atalanto prav tako ni dala zmagovalca.

Prvi gol na tekmi je dosegel Kurtić. Akcijo je začel Andrea Conti, ki je z dvojno "finto" spravil iz igre Antonia Rudigerja, potem pa je poslal lep predložek Kurtiću v sredino kazenskega prostora. Kurtić je takoj močno streljal v levo stran in zadel šestič v letošnji sezoni.

Minuto potem, ko je dosegel vodilni zadetek, je Kurtić prejel rumeni karton zaradi prekrška nad Mariom Ruijem.

V 50. minuti je Roma izenačila prek Edina Džeka. Mohamed Salah je sprejel dolgo podajo v kazenskem prostoru, z glavo jo je podaljšal do Džeka, ki jo je zlahka poslal v desni kot.

Kurtić je v 68. minuti zapustil zelenico. To je sicer njegov šesti gol v letošnji sezoni Serie A.

32. krog:

INTER - MILAN 2:2 (2:0)

Candreva 36., Icardi 44.; Romagnoli 83., Zapata 97.

Inter: Handanović, D'Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo, Kondogbia, Gagliardini, Joao Mario (81./Murillo), Candreva (91./Biabiany), Perišić (68./Eder), Icardi.

Milan: Donnarumma, Calabria (81./Ocampos), Zapata, Romagnoli, De Sciglio, Sosa, Kucka (57./Locatelli), Fernandez, Suso (75./Lapadula), Deulofeu, Bacca.

Sodnik: Daniele Orsato

ROMA - ATALANTA 1:1 (0:1)

Džeko 50.; Kurtić 22.

Kurtić (Atalanta) je igral do 68. minute.

PALERMO - BOLOGNA 0:0

RK: Pulgar 25./Bologna

Anđelković (Palermo) je igral vso tekmo.

CAGLIARI - CHIEVO 4:0 (3:0)

Borriello 11., Sau 15., Joao Pedro 40., 90.

Birse (Chievo) zaradi poškodbe kolena ni bilo v ekipi. Cesar (Chievo) je igral vso tekmo.

PESCARA - JUVENTUS 0:2 (0:2)

Higuain 23., 43.

FIORENTINA - EMPOLI 1:2 (0:1)

Tello 64.; El Kaddouri 37., Pasqual 93.

Iličić (Fiorentina) je v igro vstopil v 61. minuti. Zajc (Empoli) je bil na klopi.

TORINO - CROTONE 1:1 (0:0)

Belotti 66./11-m; Simy 81.

Kotnik (Crotone) je bil na klopi.

GENOA - LAZIO 2:2 (1:1)

Simeone 10., Pandev 78.; Biglia 45., Alberto 91.

Biglia je najprej zgrešil 11-metrovko, a je napako popravil, zadel je iz odbitka.

Ob 18.00:

SASSUOLO - SAMPDORIA

Ob 20.45:

NAPOLI - UDINESE

Lestvica

JUVENTUS 32 26 2 4 64:20 80 ROMA 32 23 3 6 70:27 72 NAPOLI 31 20 7 4 72:33 67 LAZIO 32 18 7 7 54:36 61 ATALANTA 32 18 6 8 53:35 60 MILAN 32 17 7 8 49:35 58 INTER 32 17 5 10 59:37 56 FIORENTINA 32 14 10 8 50:41 52 TORINO 32 11 12 9 60:53 45 SAMPDORIA 31 12 9 10 39:37 45 UDINESE 31 11 7 13 41:40 40 CAGLIARI 32 11 5 16 45:62 38 CHIEVO 32 11 5 16 35:49 38 BOLOGNA 32 9 8 15 29:46 35 SASSUOLO 31 9 5 17 38:49 32 GENOA 32 7 9 16 32:53 30 EMPOLI 32 6 8 18 20:50 26 CROTONE 32 5 6 21 26:52 21 PALERMO 32 3 7 22 25:67 16 PESCARA 32 2 8 22 31:70 14

Tilen Jamnik, D. S.