Zarabec: Nič nam ne bo porušilo vrhunskega vzdušja

Žabič: Recept je dobra obramba, energija, želja

19. januar 2018 ob 06:35

Varaždin - MMC RTV SLO

Miha Zarabec je na evropskem prvenstvu na Hrvaškem doslej dobro vihtel dirigentsko palico v napadu slovenske rokometne reprezentance. Odločen je tudi pred petkovo tekmo z Dansko.

Slovenci so s predstavo proti Nemčiji dokazali, da lahko padejo tudi ekipe, ki so bile pred tem zaklete za Slovenijo. Zakaj torej ne bi še Danska?

Nemci so boljši kot Danci

"Po mojem okusu so Nemci boljši kot Danci. Imajo podoben slog igre. Treba bo biti zbran in odigrati eno najboljših tekem na prvenstvu. Vemo, da smo tega sposobni. A moramo biti zbrani 60 minut. Ne smemo razbraniti vratarja Landina. Res je vse kar težko za glavo, a moram reči, da nas tekma s Črnogorci ni utrudila, tako da smo prihranili nekaj moči. Mislim, da smo vsi dobro pripravljeni. Čaka reprezentanca, ki te dodatna motivira. Vzdušje v moštvu ostaja vrhunsko in tega nam ne bo nič porušilo," zatrjuje Zarabec, ki je z desetimi goli po treh tekmah drugi najboljši strelec slovenske reprezentance.

Žabič: Gremo na zmago

Krožni napadalec Igor Žabič je debitant na velikih tekmovanjih. "Ni veliko filozofije. Recept je enak kot proti Nemcem. Dobra obramba, energija, želja, volja, vztrajnost, potrpežljivost in spodbuda naših navijačev. Treba je iti na zmago, ni druge poti. Moram priznati, da je bilo na prvi tekmi nekoliko nervoze, a z vsako tekmo je bolje. Z optimizmom gremo naprej. Prvenstvo je naporno, a to je nekaj največjega, kar se ti lahko zgodi v športnem življenju, zato bo moči dovolj," je zagotovil eden od štirih dvometrašev v slovenski reprezentanci.

Tekma v Varaždinu se bo v petek začela ob 20.30. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju pa pol ure prej.

SKUPINA II, Varaždin

Petek ob 18.15:

NEMČIJA - ČEŠKA

Ob 20.30:

SLOVENIJA - DANSKA

Lestvica: MAKEDONIJA 2 1 1 0 +1 3 ŠPANIJA 2 1 0 1 +14 2 DANSKA 2 1 0 1 +2 2 NEMČIJA 2 0 2 0 0 2 ČEŠKA 2 1 0 1 -16 2 SLOVENIJA 2 0 1 1 -1 1

Iz Varaždina Aleš Vozel, @vozela1