Zdaj tudi uradno - Barišić zapušča Olimpijo

Njegov naslednik še ni znan

12. december 2018 ob 11:28,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 11:40

MMC RTV SLO

Zdaj je tudi uradno, da Zoran Barišić ni več trener nogometašev Olimpije. Odločitev je bila sprejeta po pogovoru s predsednikom kluba Milanom Mandarićem.

Zoran Barišić je hitro zapustil Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com

"Delo, ki sem ga opravil v Olimpiji, je bilo zame zanimivo in koristno. V klub sem prišel pred tremi meseci in delal intenzivno ter poskušal iz moštva izvleči maksimum. Odločitev predsednika Mandarića, da so v klubu potrebne radikalne spremembe v smislu pomlajevanja ekipe in nižanja stroškov, povsem razumem. Strinjala sva se, da so za to potrebni ostrejši rezi. Razmišljal sem o novi strategiji, a se v njej nisem videl. Menim, da je bolje, da vlogo trenerja prevzame nekdo drug. To sem predlagal tudi predsedniku in veseli me, da sva se o tem hitro dogovorila. Upam, da sem v nekaj mesecih vendarle naredil nekaj dobrih stvari za Olimpijo, in verjamem, da se bo klub z novo strategijo hitro stabiliziral. Zahvaljujem se Milanu Mandariću za zaupanje, igralcem pa za odlično sodelovanje. Hvala tudi navijačem," je ob odhodu povedal Barišić.

Mandarić se je zahvalil

Predsednik državnih in pokalnih prvakov Milan Mandarić se je Zoranu Barišiću zahvalil za izjemno korektno sodelovanje in profesionalen odnos do dela, ki ga je kazal: "Večkrat sem že izpostavil, da je Zoran velik profesionalec, kar je dokazal s svojim delom pri nas, pravi značaj pa je pokazal prav zdaj. Zahvaljujem se mu za razumevanje in za vse, kar je storil za Olimpijo. Prišlo je do težav, za katere je on najmanj kriv, in to moramo reševati na način, kakršnega sem predlagal. Dejal sem mu, da vidim rešitev in naj se sam odloči. Razumem in spoštujem njegovo odločitev in mu želim veliko uspeha v nadaljevanju kariere."



Trenutno še ni znano, kdo bo njegov naslednik.

S. J.