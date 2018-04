ACH Volley brez poraza do 15. naslova

Ljubljančani v DP-ju dobili vseh 28 tekem

24. april 2018 ob 21:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarji ACH Volleyja so zanesljivo postali državni prvaki. Na tretji tekmi finalne serije so s 3:0 (17, 16, 20) ugnali Calcit Volley in sezono končali brez poraza v državnem prvenstvu.

ACH v finalni seriji ni oddal niza. 14. zapored in 15. do zdaj je postal slovenski prvak, sedmič, odkar se je klub preselil v Ljubljano. Prvič po sezoni 2011/2012 je sezono končal brez poraza v državnem prvenstvu. Dobil je vseh 28 tekem. Tudi v tretji tekmi so od začetka do konca nadzorovali položaj, tekmecem niso dovolili niti enega resnega vodstva. Boljši so bili v vseh elementih, izrazito premoč so imeli v bloku, bolje so servirali in sprejemali.

Kamničanom je manjkala svežina, medtem ko se pri domačih dolga sezona ni poznala. Trener ACH-ja Zoran Kedačič je zaradi daljše klopi in manj težav s poškodbami skozi sezono precej več rotiral igralce, tako da so finale dočakali precej bolj spočiti kot tekmeci. Hitro so Ljubljančani povedli s 4:1, toda Kamničani so se vrnili in celo povedli s 7:6. Sledila je serija sedmih zaporednih točk gostiteljev. Jan Brulec je z odličnim servisom poskrbel tudi za do takrat najvišje vodstvo Ljubljančanov v nizu (21:13), že takrat je bilo jasno, kdo bo zmagovalec niza.

Prav nič boljšega odpora gostje niso nudili niti v drugem nizu. Že pri prvem tehničnem odmoru so imeli domači po delnem izidu 5:1 prednost treh točk, po zaslugi razpoloženega Dika Puriča pa so povedli s 14:9. Prednost so vzdrževali, ob koncu pa so jo še povečali. V tretjem nizu se domači odbojkarji sicer niso odlepili povsem na začetku, prvo občutnejšo prednost so si priigrali po točki Petra Đirlića za 10:7. Prednost so nato še povišali na šest točk (18:12), potem pa so se nekoliko prehitro začeli veseliti in Calcit se je približal na dve točki zaostanka (20:22). Toda odlični servisi Dimitrija Babkova so zaustavili gostujoči nalet, oranžni zmaji so osvojili tri zaporedne točke in vnovič postali prvaki.

V letošnjem finalu je bil ACH Volley, sicer tudi pokalni zmagovalec, izrazito boljši tekmec, vseeno pa mu ostaja grenak priokus, da je edino tekmo proti domačim tekmecem izgubil prav proti Kamničanom, ki so jih premagali v polfinalu srednjeevropske lige.

"Fantom lahko samo čestitam. Skozi celo sezono so igrali dobro, zbrano, 33 zaporednih zmag na domačih igriščih je odličen dosežek, ki ga bo težko ponoviti. Še posebno, ker igramo na štirih petih frontah, ker igramo tri tekme na teden. V zadnjem delu sezone se je dalo slutiti, da bo prvenstva hitro konec, veseli me, da se je to uresničilo. Fantje so še enkrat več pokazali, da so pravi, da so iz pravega testa. V finalu sem pričakoval nekoliko težje delo, a smo mi pokazali svoje najboljše prvenstvene predstave, Kamnik pa ni bil pravi. Zakaj, pa me niti ne zanima dosti. Imeli so poškodbe, a tudi mi smo jih imeli lani, a se nismo dosti pritoževali," je po tekmi povedal trener ACH-ja Kedačič.

Tretja tekma:

ACH VOLLEY - Calcit Volley 3:0

3:0 (17, 16, 20)

ACH Volley: Flajs, Đirlić 14, Babkov 9, Kovačič, Purič 14, Pavlović, Satler, Pleško, Brulec 5, Planinc, Kök, Mihajlović, Pokeršnik 6, Videčnik 8.

Calcit Volley: Pereira 5, Hribar, Golob, Novljan 1, Ratek, Gil 5, Vidmar 4, Okroglič 4, Štalekar 2, Kvas 1, Lakner 3, Štembergar Zupan 8.

V odebeljenem tisku je izid v zmagah, igrali so na tri zmage.

T. J.