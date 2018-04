Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji Calcita Volleyja so z 2:1 v zmagah dobili polfinalno serijo proti Salonitu. Foto: Calcit Volleyball Dodaj v

V odbojkarskem finalu tudi letos ACH Volley in Calcit Kamnik

Na obeh tekmah v Kamniku 3:0 za gostitelje

15. april 2018 ob 20:38

Kamnik - MMC RTV SLO

Odbojkarji Calcita Volleyja so na tretji polfinalni tekmi državnega prvenstva s 3:0 v nizih premagali Salonit Anhovo in bodo tako kot lani igrali v finalu.

Potem ko je Salonit dobil prvo tekmo, je kamniška ekipa na domačem igrišču na dveh tekmah v dveh dneh zmagala brez izgubljenega niza.

Nedeljska zmaga ni bila enostavna, dvoboj je trajal uro in 35 minut, nizi pa so se končali na 22, 24 in 22.

V vseh nizih je imel Calcit Volley pobudo, a tudi slabe minute, tako da je bilo izenačeno do konca. V zadnjem nizu so podprvaki povedli z 20:16 in s 24:21, izkoristili pa drugo zaključno žogo.

ACH Volley si je po zmagi nad Panvito (2:0 v zmagah) že prej zagotovil nastop v finalu, kjer bo seveda v vlogi favorita. Ekipi bosta igrali na tri zmage.

Finale DP-ja, tretja tekma:

CALCIT VOLLEY - Salonit Anhovo

3:0 (22, 24, 22)

Calcit Volley: Pereira 16, Hribar, Golob, Novljan 3, Ratek, Gil, Vidmar 23, Okroglič 8, Štalekar 11, Kvas 1, Lakner, Štembergar Zupan, Lazar.

Salonit Anhovo: Ilić 2, Česnik, Šarić, Jereb 2, Karnel, Drobnič, Basaneže 6, Čabarkapa 15, Kovačič, Tomić 6, Vrtovec 15.

T. O.