Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenija je dosegla drugo gladko zmago v skupini C, tokrat so bili s 3:0 boljši od Latvije. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Danes smo spet gladko zmagali, čeprav ni tako lahko igrati proti na papirju lažjim nasprotnikom. Tako kot včeraj proti Gruziji, ki je bila še malo slabša, smo se tudi danes morali potruditi proti Latvijcem, ki znajo igrati dobro, kot smo videli na včerajšnji tekmi z Izraelom. Vseeno pa smo imeli mi danes preveč dober servis, da bi nam lahko parirali. Jutri nam bo proti Portugalcem zagotovo teže, z njimi smo v preteklosti odigrali že nekaj težkih tekem, nazadnje v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Upam na novo zmago. Jani Kovačič, reprezentant Slovenije Slovenci so dosegli deset blokovnih točk, Latvijci le eno, njihov napad je bil 61-odstoten, latvijski le 35-odstoten. Ekipi sta bili izenačeni le v sprejemu, ki bi lahko bil na slovenski strani v določenih trenutkih boljši. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Na svetovno prvenstvo za moške, ki ga bosta med 10. in 30. septembrom 2018 gostili Italija in Bolgarija, se bo neposredno uvrstilo le najboljše moštvo z ljubljanskega turnirja. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo VIDEO V Stožicah druga prepričl... Sorodne novice Slovenski odbojkarji za uvod v 61 minutah odpravili Gruzijce Slovenci začenjajo "bitko" za svetovno prvenstvo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Druga prepričljiva zmaga Slovenije, v Stožicah padli Latvijci

Dve tekmi, dve zmagi

25. maj 2017 ob 19:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je tudi na drugi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo suvereno slavila. Tokrat so bili odbojkarji s 3:0 (14, 14, 19) boljši od Latvije.

Selektor slovenske reprezentance Slobodan Kovač je na drugem srečanju kvalifikacijskega turnirja proti Latviji v ogenj tokrat poslal svojo udarno sedmerico, Tineta Urnauta in Klemna Čebulja, Alena Pajenka in Jana Kozamernika, Dejana Vinčića in Mitjo Gasparinija ter Janija Kovačiča.

Silovit začetek Slovenije

Slovenija je srečanje začela silovito, tako, kot so napovedali pred tekmo - z bloki Vinčića, Pajenka in Urnauta so povsem onemogočili latvijske napadalce (8:1). V nadaljevanju se razlika ni več povečevala, a so Gasparini, Urnaut in Pajenk z dobrimi napadi skrbeli, da so Slovenci na drugi tehnični odmor odšli pri 16:9. Ob tem so Latvijci začeli še grešiti v napadu in slabo sprejemati začetne udarce zgoraj omenjenih odbojkarjev, Gasparini pa je z napadom poskrbel tudi za zanesljivo dobljen prvi niz (25:14).

Na krilih Gasparinija do prednosti

Prvo točko v drugem setu je za Slovenijo z atraktivnim napadom dosegel Čebulj, Vinčić je zatem razigral še Gasparinija in Pajenka, pri zaostanku z 1:4 pa so Latvijci prvič odšli na klop. Po vodstvu naših s 6:2 so tekmeci izkoristili nekaj trenutkov nezbranosti naše vrste in se približali na tri točke zaostanka (8:5), a sta Kozamernik z blokom in Čebulj z napadom poskrbela, da se je prednost spet povečala. Svoje so dodali še Urnaut in Vinčić z napadi ter Kozamernik z asom (16:9). Po nekoliko bolj izenačenem nadaljevanju je na krilih Gasparinija sledil nov niz točk Kovačevih varovancev (22:12), po dveh blokih naše vrste, zadnjega je vknjižil Pajenk, pa je slovenska vrsta vodila že z 2:0 v nizih.

Na začetku tretjega niza je priložnost za igro dobil še Alen Šket, ki je zamenjal Klemna Čebulja, Latvijci pa so edinkrat na tekmi povedli. Nekaj časa so bili v prednosti, a le do izida 12:13, ko je slovenski stroj, v katerem so svoje pristavili še Danijel Koncilja, Sašo Štalekar in Gregor Ropret, ki so bili v prvih dveh nizih na klopi, spet začel delovati, tako da tudi v tretjem nizu dvoma o zmagovalcu ni bilo.

V petek varovance Slobodana Kovača čaka prva resnejša preizkušnja na turnirju, pomerila se bo s Portugalsko, ki je ob Belgiji, ta je danes gladko ugnala Gruzijo, najnevarnejši tekmec v boju za prvo mesto.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018



LJUBLJANA, Stožice, skupina C

2. krog:

LATVIJA - SLOVENIJA

0:3 (14, 14, 19)



Latvija: Ivanovs, Vanags 1, Svans 5, Pekmans 9, Cimoška 5, Sauss 4, Kudrjašovs, Skruderis, Buivids 2, Sorokins 5, Visockis 1, Nazarovs.



Slovenija: Štern, Pajenk 9, Kozamernik 2, Šket 2, Gasparini 15, Kök, Vinčić 4, Štalekar, Koncilja 2, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 17, Čebulj 7.



BELGIJA - GRUZIJA

3:0 (18, 11, 10)

Danes ob 20.00:

PORTUGALSKA - IZRAEL

3. krog, petek ob 15.00:

GRUZIJA - LATVIJA

Ob 17.30:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

Ob 20.00:

IZRAEL - BELGIJA

4. krog, sobota ob 15.00:

PORTUGALSKA - GRUZIJA

Ob 17.30:

SLOVENIJA - IZRAEL

Ob 20.00:

BELGIJA - LATVIJA



5. krog, nedelja ob 15.00:

GRUZIJA - IZRAEL

Ob 17.30:

SLOVENIJA - BELGIJA

Ob 20.00:

LATVIJA - PORTUGALSKA

1. krog:

SLOVENIJA - GRUZIJA

3:0 (12, 11, 12)

PORTUGALSKA - BELGIJA

0:3 (-17, -16, 16)



IZRAEL - LATVIJA

3:2 (-19, 20, -24, 22, 14)

Na svetovno prvenstvo za moške, ki ga bosta med 10. in 30. septembrom 2018 gostili Italija in Bolgarija, se bo neposredno uvrstilo le najboljše moštvo z ljubljanskega turnirja.

D. S.