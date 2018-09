Poudarki V sredo prva tekma slovenske reprezentance Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Ivan Zajcev je bil za japonske odbojkarje nerešljiva uganka. Foto: EPA V večnem mestu je italijansko reprezentanco bodrilo 11 tisoč odbojkarskih navdušencev. Foto: EPA Veselje bolgarskih odbojkarjev ob zmagi nad Finsko. Foto: EPA Dodaj v

Gladki zmagi Italije in Bolgarije za uvod v prvenstvo

Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo v sredo

9. september 2018 ob 21:59

Rim,Varna - MMC RTV SLO, STA

V Rimu in Varni se je začelo svetovno odbojkarsko prvenstvo. Uvod je pripadel domačima reprezentancama, ki sta prvenstvo začeli z gladkima zmagama.

Italija je v skupini A, kjer bo igrala tudi Slovenija, s 3:0 (20, 21, 23) premagala Japonsko, Bolgarija pa je v skupini D s 3:0 (21, 19, 22) ugnala Finsko.

Italijani so imeli na razprodanem teniškem stadionu, na katerem je bilo 11 tisoč gledalcev, veliko premoč v bloku, posledično pa tudi precej boljši napad, v katerem so bili najučinkovitejši Ivan Zajcev s 13 ter Osmany Juantorena in Filippo Lanza z 11 točkami.

Pri Japonski, ki je bila še najbližje zmagi v tretjem nizu (v prvih dveh so Italijani vodili od začetka do konca), je 11 točk dosegel Issei Otake.

Bolgari so tekmece zlomili z odličnim začetnim udarcem, tudi Finci so bili brez resnejše možnosti za presenečenje. Pri zmagovalcih je 15 točk dosegel Valentin Bratojev, pri gostih je bil z desetimi najučinkovitejši Urpo Sivola.

Prvenstvo se bo nadaljevalo v sredo, ko bo igrala tudi slovenska reprezentanca, pomerila se bo z Dominikansko republiko.

Svetovno prvenstvo v odbojki 2019

Skupina A, Rim:

ITALIJA - JAPONSKA (v Rimu)

3:0 (20, 21, 23)

Sreda ob 17.00:

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - SLOVENIJA

Ob 20.30:

BELGIJA - ARGENTINA



Četrtek ob 17.00:

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - JAPONSKA

Ob 21.15:

ITALIJA - BELGIJA



Petek ob 17.00:

JAPONSKA - SLOVENIJA

Ob 20.30:

ARGENTINA - DOMINIKANSKA REPUBLIKA

Skupina D, Varna:

BOLGARIJA - FINSKA

3:0 (21, 19, 22)

Sreda ob 17.00:

IRAN - PORTORIKO

Ob 20.30:

KUBA - POLJSKA



Četrtek ob 17.00:

PORTORIKO - POLJSKA

Ob 20.30:

IRAN - BOLGARIJA



Petek ob 17.00:

FINSKA - KUBA

Ob 20.30:

BOLGARIJA - PORTORIKO

