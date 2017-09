Mlade slovenske odbojkarice v Stožicah do prepričljive zmage na SP-ju

Od Argentink boljše v vseh elementih

10. september 2017 ob 18:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na uvodnem srečanju svetovnega prvenstva do 23 let v Ljubljani prišla do prepričljive zmage nad izbrano vrsto Argentine, slavile so s 4:0 (15:11, 15:10, 15:10, 15:8).



Srečanje v Areni Stožice so bolje začele gostje, ki so na začetne udarce Piccolove in Guastavinove prišle do prednost s 4:1 in 6:2, tudi na račun dobrih blokov Fortune in Moriondove. Slovenski selektor Alessandro Chiappini se je odločil za odmor, po katerem so se njegove varovanke otresle začetnega pritiska ter prek Lane Ščuke in Tine Grudine razliko stopile na dve točki, na 5:7, Eva Mori je z varanjem prispevala točko za 7:8. Po dveh zaporednih točkah argentinske vrste za 10:7 je bila v napadu dvakrat uspešna Iza Mlakar, Morijeva pa je dosegla as za izenačenje na 10:10. Z dobro igro v obrambi, predvsem Maje Pahor, so Slovenke prišle do novega protinapada, ki ga je za vodstvo z 11:10 izkoristila Mlakarjeva. Po odmoru na zahtevo Lopeza je Morijeva dodala še as za 12:10. Po napaki tekmic in še dveh napadih Mlakarjeve so Slovenke niz dobile s 15:11.

Tudi drugi niz so z vodstvom z 2:0 za odtenek bolje začele argentinske odbojkarice, ki pa so si zatem privoščile dve napaki, s točko v napadu Ščuke pa so bile s 4:3 v ospredju Slovenke. Po asu slovenske sprejemalke in novi napaki tekmic se je prednost povečala na dve točki (7:5), ko pa je Grudina v bloku ujela Benizetovo pa je bil Lopez primoran poseči po prekinitvi. Sledil je še blok Ane Marije Vovk, ki je, tako kot v prvem nizu, v sprednji vrsti zamenjala Anito Sobočan (10:6). Po dveh zaporednih točkah gostij je po odmoru posegel Chiappini. V napadu je bila uspešna Grudina, nato še Planinščeva, a so se po servisih Moriondove tekmice vrnile v igro (12:10). Niz je prekinila Mlakarjeva, Vovkova je prispevala blok za 14:10, set pa je z asom za 15:10 zaključila Morijeva.

Po dveh uvodnih točkah Argentine je blok za prvo slovensko točko dosegla Sobočanova, ki je dodala še as za 2:2. Naša dekleta so v nadaljevanju nekoliko grešila in gostjam dopustila, da so narekovale ritem igre in vodile z minimalno prednostjo. Po uspešnih napadih Ščuke in Mlakarjeve so naše odbojkarice pri 7:6 prvič prešle v vodstvo. Za 8:7 je uspešno napadla Planinščeva, po bloku Mlakarjeve pa so Chiappinijeve varovanke prvič vodile za dve točki (10:8). Po še enem napadu Mlakarjeve in varanju Morijeve za 13:10 je Lopez reagiral s še enim odmorom. Premor ni zmotil Mlakarjeve, ki je zabeležila še dva zaporedna asa za zmago s 15:10 in vodstvo s 3:0 v nizih.

Slovenske odbojkarice so odlično začele tudi četrti niz. Točki z blokom in napadom je vknjižila Planinščeva, Ščuka je dodala točko z napadom, Sobočanova pa z asom (4:0). Lopez je poizkusil s prekinitvijo, a so bila naša dekleta nezaustavljiva. Z dobro igro v bloku, obrambi in protinapadih so povsem onemogočila tekmice in prišla do vodstva s 7:1. Po še eni prekinitvi na zahtevo argentinske klopi, so nasprotnice sicer ujele ritem, tako da se razlika ni več povečevala, vseeno pa so Slovenke, ki so nadaljevale z borbeno igro v obrambi in prodornimi napadi, z lahkoto dosegale točke. As Grudine je pomenil vodstvo z 12:5, napad Ščuke pa s 13:6. Naša dekleta so tekmicam dopustila le še dve točki in se veselila zmage s 15:8.