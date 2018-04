Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo junija nastopila na sredozemskih igrah, avgusta pa jo čakajo kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu 2019. Foto: Aleš Fevžer Dodaj v

Na spisku odbojkarskega selektorja nekaj novih imen

Sredozemske igre generalka za kvalifikacije

25. april 2018 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Selektor slovenske ženske odbojkarske reprezentance Alessandro Chiappini je objavil spisek 19 igralk, ki se bodo udeležile uvodnih priprav na letošnjo sezono.

Izbrana vrsta bo junija nastopila na sredozemskih igrah, dekleta pa v avgustu čakajo tudi kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu 2019. Italijanski strokovnjak Alessandro Chiappini bo odbojkarice zbral 7. maja v Mariboru, kjer bo izbrana vrsta opravila priprave na sredozemske igre. Na reprezentančnem spisku je glavnina igralk, na katere je Chiappini lahko računal že lani, na njem pa je tudi kar nekaj novink, ki jih selektor želi preizkusiti pred pomembnimi tekmami letošnje sezone, in sicer Zala Zbičajnik, Teja Bavdaž, Nika Dobaj, Klavdija Čoz in Nina Praunseis.

Chiappini išče nove talente

"Priprave bomo začeli z velikim številom reprezentantk, na spisku je tudi nekaj novih imen, saj skušamo najti nove talente, ki bi v prihodnje tvorili jedro reprezentance. Še vedno računamo tudi na vse igralke, ki so se priprav udeležile v lanski sezoni, a želimo tudi mlajšim dati možnost, da se dokažejo. Mislim, da je to pravi način, da dobijo še dodatno motivacijo za delo in da se spoznajo z načinom dela v članski reprezentanci," je dejal Chiappini.

Po predhodnem dogovoru s selektorjem bosta zaradi osebnih razlogov reprezentančno akcijo izpustili Lana Ščuka in Maja Pahor, na spisku pa ni Špele Marušič, Katje Mihevc in Sare Đukić, ki jih selektor tokrat ni uvrstil med izbrano devetnajsterico. Bo pa Chiappini lahko znova računal na dolgoletno članico izbrane vrste Saro Hutinski, ki je morala zaradi poškodbe odpovedati udeležbo na zadnjih reprezentančnih akcijah.

"V prvem delu priprav bomo imeli tudi več pripravljalnih tekem z močno reprezentanco Bolgarije. Tekme bomo skušali čim bolje izkoristiti, sezono pa bomo skušali začeti s pozitivnimi občutki, s katerimi smo z medaljo na svetovnem prvenstvu končali sezono. Prilagoditi moramo ekipo, še napredovati in se tudi prek sredozemskih iger pripraviti na kvalifikacije, ki so za nas zelo pomembne. In takrat moramo biti v najboljši formi," je še dodal italijanski strateg.

V drugem delu odbojkarice čakajo kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo prihodnje leto skupaj gostile Turčija, Poljska, Madžarska in Slovaška. Slovenke bodo igrale v kvalifikacijski skupini A, skupaj z Belgijo, Izraelom in Islandijo. Za uvod se bodo naša dekleta na domačih tleh srečala z Izraelkami, obračun bo na sporedu 15. avgusta. Sledili bodo še gostovanji na Islandiji in v Belgiji in domače srečanje z Belgijo, kvalifikacije pa se bodo s tekmama proti Islandiji in Izraelu končale januarja prihodnje leto.

Spisek igralk:

- podajalke: Eva Mori (Beziers, FRA), Sara Najdič (Nova KBM Branik), Zala Zbičajnik (GEN-I Volley);

- korektorici: Iza Mlakar (Nova KBM Branik), Darja Eržen (Formula Formis);

- srednje blokerke: Saša Planinšec (Dresdner SC, Nem), Tina Grudina (Calcit Volley), Sara Hutinski (Lardini Filottrano, Ita), Ela Pintar (Nova KBM Branik), Teja Bavdaž (Formula Formis), Nina Praunseis (Aliansa Šempeter);

- sprejemalke: Anita Sobočan (Nova KBM Branik), Ana Marija Vovk (Nova KBM Branik), Nika Blagne (Nova KBM Branik), Katja Mihalinec Katja (Calcit Volley), Pia Blažič (Calcit Volley), Klavdija Čož (ATK Grosuplje);

- prosti igralki: Veronika Mikl (Roto-Kema Puconci), Nika Dobaj (Nova KBM Branik).

