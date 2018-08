Nič od presenečenja, Belgijke gladko premagale Slovenke

Slovenke še naprej na drugem mestu, ki še vodi na EP 2019

25. avgust 2018 ob 22:00

Maribor - MMC RTV SLO

Belgijske odbojkarice so pretrd oreh za slovenske, še drugič v razmiku nekaj dni so jih premagale v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2019, tudi tokrat s 3:0 v nizih (17, 16, 23). Slovenkam ni pomagalo niti domače igrišče.

Belgijke, ki v štirih tekmah niso izgubile niti enega niza, so bile tudi tokrat precej boljše tekmice in so zmagale celo nekoliko lažje kot na prvi tekmi. Gostje so bile boljše v vseh elementih, predvsem pa so imele boljše napadalke.

Slovenke, ki so imele tudi precej težav s sprejemom, so bile podobno kot na prvi tekmi na začetku nizov enakovredne, serije dobrih servisov gostij pa so bile dovolj, da so pobegnile.

Že prvi niz je pokazal, da bo presenečenje težko dosegljivo. Domače so tekmo dobro začele, vodile s 6:3 in zadnjič z 9:8, a zaradi odličnih servisov so gostje prišle do šestih zaporednih točk, vodstvo z 10:9 je bilo njihovo prvo na tekmi. Po točki Eve Mori so se Slovenke približale na 12:14, nato pa je ob servisih Marlies Janssens Belgija naredila še eno serijo, prišla do vodstva z 20:12, ki ga je brez težav obdržala do konca niza.

Drugi niz je bil kopija prvega, v tretjem pa je vendarle prišlo do nekaj napetosti. Belgijke so sicer vodile z 18:12, a so se Slovenke predvsem zaradi dobrih servisov Ele Pintar vrnile v igro, povedle z 22:21, nato pa tudi še izenačile na 23:23. Na njihovo žalost je v naslednji točki žoga po napadu Ize Mlakar končala v avtu, sledila pa je še ena napaka in poraz.

Slovenke še naprej druge

Slovenke po štirih tekmah ostajajo pri dveh zmagah, a še vedno z lepimi možnostmi, da se uvrstijo na prvenstvo, na katerega bosta potovali prvi dve ekipi (poleg Belgije in Slovenije sta v skupini še Izrael in Islandija).

Zadnja dva kroga kvalifikacij, Slovenija bo najprej gostovala v Izraelu, kjer si bo že lahko zagotovila drugo mesto, bosta na sporedu januarja.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2019

SKUPINA A

SLOVENIJA – BELGIJA

0:3 (17, 16, 23)



Slovenija: Mori 3, Grudina 7, Vovk 1, Jerala, Blažič 3, Zdovc Sporer, Mikl, Mlakar 16, Najdič, Pintar, Sobočan 3, Bračko, Pahor,Planinšec 4.

Belgija: Neyt, Herbots 10, Lemmens 1, Herrman 7, Flament, Van Gestel 9, Grobelna 14, Wandewiele, Strumilo, Jansssens 6, J. Van der Vyver, Goliat 1, I. Van der Vyver 3, Van Avermaet, Guilliams.

Vrstni red: Belgija 12, Slovenija 6, Izrael 3, Islandija brez točke.

Na evropsko prvenstvo, ki bo na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in v Turčiji, vodita prvo in drugo mesto.