Odbojkarji bi z zmago obdržali lepo prednost

Naslednji teden v Egipt

11. junij 2017 ob 07:09

Takasaki - MMC RTV SLO

Slovenski odbojkarji bodo drugi turnir svetovne lige v Takasakiju končali s tekmo proti Turčiji, ki se bo začela ob 8.40.

Varovanci Slobodana Kovača so v soboto klonili proti Japonski, kar je bil za Slovenijo sploh prvi poraz v drugoligaški konkurenci. Turki so trenutno na sredini lestvice, a bi se z zmago vmešali v sam vrh. Tri reprezentance in Avstralija bodo igrali na zaključnem turnirju.

Zadnji turnir bo med 16. in 18. junijem, ko bo Slovenija igrala v Egiptu, poleg gostiteljev bodo tekmeci še Portugalci in Finci.

Svetovna liga, drugi razred, Takasaki:

Danes:

SLOVENIJA - TURČIJA

JAPONSKA - JUŽNA KOREJA

Skupna lestvica: SLOVENIJA 5 4 1 12 točk SLOVAŠKA 6 4 2 12 AVSTRALIJA 6 4 2 11 NIZOZEMSKA 5 3 2 10 --------------------------------- JAPONSKA 5 3 2 9 TURČIJA 5 3 2 8 JUŽNA KOREJA 5 3 2 7 FINSKA 6 2 4 7 KITAJSKA 6 2 4 7 ČEŠKA 5 2 3 6 PORTUGALSKA 5 1 4 4 EGIPT 5 1 4 3

S. J.