Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Slovenski odbojkarji so še četrtič pozirali po zmagi. Foto: FIVB Najbolj učinkovit je bil Tine Urnaut. Foto: FIVB Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarji po četrti zmagi zdaj sami na vrhu lestvice

V soboto proti Japonski

9. junij 2017 ob 11:34

Tekasaki - MMC RTV SLO

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je bila uspešna tudi na prvi tekmi drugega turnirja svetovne lige, v Tekasakiju na Japonskem je premagala Južno Korejo s 3:2.

Varovanci Slobodana Kovača so dvakrat povedli, a so jih Korejci obakrat ujeli. Slovenci so bili v odločilnem nizu ves čas v prednosti in ga dobili s 15:12. Najbolj učinkovit je bil Tine Urnaut, ki je zbral 22 točk.

"Korejcem smo dali priložnost, da vidijo, da lahko pridejo do zmage. V vsakem nizu smo imeli prednost in v določenih trenutkih igrali dobro, nato pa smo padli v zbranosti in v vseh elementih igre delali napake. Oni so s tvojo svojo energijo, s katero igrajo ne glede na rezultat, uspeli dobiti niz. Pozitivno je to, da smo zmagali, ampak v nadaljevanju moramo nadzirati zbranost," je tekmo ocenil Kovač.

"Danes smo bili tudi zelo nervozni. Tudi zato, ker smo imeli vsega skupaj v tej dvorani možnost trenirati le eno uro. Težko je potem dobro servirati. Enako je sicer za vse in zato smo oboji naredili veliko napak. Težko je najti orientacijo, tako serverjem kot podajalcem. To ni dobro za odbojko. Če želijo, da bodo gledalci gledali visoko raven tekme, bodo morali dovoliti, da treniramo na prizorišču in ne v ogrevalni dvorani. A kot sem že dejal, pomembna je zmaga. Zmagovalci se ne rodijo, zmagovalci se učijo. Posebej v takih situacijah je pomembno, da se ekipa zna rešiti. To nam je uspelo, vse je v redu, ampak moramo igrati bolje," je selektor še dodal.

Slovenija se bo v soboto ob 12.30 pomerila z Japonsko, v nedeljo pa s Turčijo.

Slovaki izgubili

Tretji turnir drugoligaške konkurence bo med 16. in 18. junijem v Egiptu. Najboljše tri ekipe gredo na zaključni turnir, kamor je avtomatično uvrščena gostiteljica Avstralija. Slovenija si je po prvem turnirju vodstvo delila s Slovaško. Ta je v petek izgubila proti Finski s 3:0, kar pomeni, da je Slovenija zdaj sama na vrhu lestvice.

Svetovna liga, 2. razred, drugi turnir, Takasaki:

SLOVENIJA - JUŽNA KOREJA

3:2 (20, -25, 13, -24, 12)

Slovenija: Štern 8, Pajenk 9, Kozamernik 9, Šket, Gasparini 11, Kök, Vinčić 5, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 23, Čebulj 11.

Južna Koreja: J. H. Park 6, No 2, Bu, M. G. Lee 2, K. W. Lee 15, Yoo 6, S. K. Lee 4, Choi 2, Oh, Song 3, S. Lee, S. H. Park 1, Shin 9, Jung 9.

Danes:

JAPONSKA - TURČIJA

Skupna lestvica: Slovenija 11, Slovaška 9, Turčija in Kitajska po 7, Avstralija in Južna Koreja po 5 ...

S. J.