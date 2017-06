"Samuraji" previsoka ovira za Slovence, ki so zapravili dve zaključni žogi

V nedeljo proti Turčiji

10. junij 2017 ob 12:55,

zadnji poseg: 10. junij 2017 ob 15:00

Takasaki - MMC RTV SLO

Slovenski odbojkarji so prvič izgubili v letošnji Svetovni ligi. V Takasakiju so jih na drugi tekmi drugega turnirja gostitelji Japonci premagali s 3:2.

Prvi niz je dobila Japonska s 25:22, drugi je s 25:17 pripadel Slovencem, tretji s 25:18 znova Japoncem, v četrtem pa je Slovenija z zmago s 25:22 izenačila na 2:2. Odločilni niz so gostitelji dobili s 17:15.

Slovenci so imeli v tie-breaku pri izidu 12:14 dve zaključni žogi za zmago, a ju niso izkoristili. Japonci so v nadaljevanju povedli s 15:14, gostje so še uspeli izenačiti, nato pa so Azijci pred bučnimi domačimi navijači osvojili še dve točki in slavili.

Varovanci Slobodana Kovača niso imeli svojega dne. Njihova igra je bila polna nihanj, naredili so veliko napak, praktično ni bilo elementa, v katerem bi se izkazali. Z izjemo Klemna Čebulja v slovenski vrsti ni bilo posebej razpoloženega igralca.

V petek so bili Slovenci s 3:2 boljši od Južne Koreje in vodijo na skupni lestvici drugega razreda. V nedeljo ob 8.40 se bodo pomerili s Turčijo.

Med 16. in 18. junijem bodo nastopili še v Egiptu, kjer bodo poleg gostiteljev njihovi tekmeci še Portugalci in Finci. Najboljši trije na skupni lestvici drugega razreda (sodeluje 12 reprezentanc) se bodo uvrstili na sklepni turnir, ki ga bo 24. in 25. junija gostil Gold Coast v Avstraliji. Gostitelji so na turnir uvrščeni neposredno. Zmagovalec sklepnega turnirja bo prihodnje leto igral v prvem razredu.

Skupina E2 (Takasaki, Japonska)

JAPONSKA - SLOVENIJA

3:2 (22, -17, 18, -22, 15)

Slovenija: Štern, Pajenk 14, Kozamernik 4, Šket, Gasparini 20, Kök, Vinčić 3, Štalekar, Koncilja 1, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 12, Čebulj 22.

Japonska: Fukacu, Jamauči 3, Dekita 5, Janagida 19, Kurijama 1, Jamada 10, Išikava, Ri 14, Suzuki, Asano 2, Fudžii 3, Ide, Curuda, Otake 14.

TURČIJA - JUŽNA KOREJA

2:3 (-23, -20, 20, 17, -12)





Nedelja ob 8.40:

SLOVENIJA - TURČIJA



JAPONSKA - JUŽNA KOREJA

Odigrano v petek:

SLOVENIJA - JUŽNA KOREJA

3:2 (20, -25, 13, -24, 12)



JAPONSKA - TURČIJA

3:1 (15, 24, -25, 16)

Skupna lestvica: Slovenija 12, Slovaška in Japonska po 9, Avstralija in Turčija po 8 ...

M. R.