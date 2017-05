Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! ACH Volley sestavlja mozaik za prihodnjo sezono. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po Brulcu v ACH Volley še Videčnik

23-letnik si je zaželel novih izzivov

29. maj 2017 ob 10:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenske odbojkarske prvake ACH Volley bo v prihodnji sezoni okrepil še en igralec Calcita Volleyballa, Matic Videčnik. Že prejšnji teden je prav tako dvoletno pogodbo z Ljubljančani podpisal Jan Brulec.

23-letni bloker iz Slovenske Bistrice je na prvoligaško odbojkarsko prizorišče prvič zakorakal predlani, ko je iz domačega kluba prestopil v Calcit Volleyball. V dveh letih je s Kamničani osvojil dva pokalna naslova, v finalu državnega prvenstva pa je bil obakrat boljši ACH Volley.

"Iz Kamnika sem odšel, ker si želim nove izzive. Igrati v Ligi prvakov je cilj vsakega športnika, zato sem se tudi odločil za prestop. Slišal sem, da se je ACH spet postavil na noge, poravnal je pretekle dolgove in si želi zgraditi ekipo z dolgoročnejšimi načrti. To je dobra priložnost za nas, mlade igralce, da se dokažemo in začnemo neko novo zgodbo. Verjamem, da je čas tudi zame za osvojitev naslova državnega prvaka, prav tako pa upam, da se bomo s soigralci veselili še pokalnega naslova," je ob prihodu v ljubljanski klub dejal 202 cm visoki Videčnik, ki je bil tudi na širšem seznamu slovenske odbojkarske reprezentance.

