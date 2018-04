Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Salonit se je moral za zmago precej potruditi. Foto: Aleš Oblak Dodaj v

Razburljiv uvod v odbojkarsko končnico

Drugi tekmi bosta v soboto

5. april 2018 ob 12:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

S prvima tekmama četrtfinala se je začela končnica državnega odbojkarskega prvenstva za moške. Salonit Anhovo je v gosteh premagal Hoče, Panvita Pomgrad pa je morala priznati premoč Mariboru.

Kanalski odbojkarji so se na gostovanju v Hočah veselili zmage s 3:0, a so do polnega izkupička prišli precej težje, kot priča rezultat. Tako prvi kot drugi niz so namreč dobili na razliko (23:25). Le v tretjem nizu gostitelji, ki šele drugo sezono nastopajo v prvoligaški konkurenci, tekmecem niso bili kos. Varovanci Andreja Urnauta so si pred sobotno povratno tekmo v Kanalu, predvsem po zaslugi prodorne igre Dejana Čabarkape in Matica Vrtovca (skupaj 29 točk), na široko odprli vrata v polfinale.

Mariborčani so po izgubljenem prvem nizu, v katerem so bili Sobočani neustavljivi, zaigrali bolj zbrano. Do sredine drugega niza je Panvita Pomgrad prek Andreja Gruta, Aljoše Bogožalca in Jakoba Rojnika še narekovala ritem, nato pa so Štajerci začeli dosegati točke v serijah ter prepričljivo dobili drugi in tretji niz. V slednjem je bil za goste s svojimi začetnimi udarci nerešljiva uganka predvsem Jernej Detela, ki se je po lanski sezoni iz Murske Sobote preselil v Maribor. V razburljivem četrtem nizu, ki se je končal z infarktno končnico, so bili bolj zbrani gostitelji in niz so dobili z 28:26.

Potek četrtfinalnih srečanj je v letošnji sezoni nekoliko drugačen, saj ekipi, ki sta na lestvici drugega dela prvenstva (modre skupine) zasedali višja mesta, prve tekme tokrat nista igrali doma, ampak v gosteh. Bosta pa prednost domačega igrišča lahko izkoristili na povratnih tekmah, v soboto, 7. aprila, in na morebitni tretji tekmi, ki bo dan pozneje.

Četrtfinale, prvi tekmi:

HOČE - SALONIT ANHOVO

0:3 (-23, -23, -13)



MARIBOR - PANVITA POMGRAD

3:1 (-19, 20, 16, 26)



Igrajo na dve zmagi.



ACH VOLLEY in CALCIT VOLLEY sta že v polfinalu.

