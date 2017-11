Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Zoran Kedačič se zaveda, da njegove varovance čaka zelo težko delo. Foto: www.alesfevzer.com O tem, kdo je favorit, ni smiselno govoriti, prav tako ne o tem, koliko možnosti imamo v odstotkih. Se strinjam, da je razlika med nami in Lokomotivo približno taka, kot je v nogometu med Liverpoolom in Mariborom. A zaradi tega se zagotovo ne bomo predali vnaprej. Vedno so možnosti, to je šport. Se pa zavedamo, da bo na drugi strani stalo 12 igralcev, nimajo namreč le prve postave, ampak odlične menjave. Izziv je velik, motiv prav tako, vemo, kaj nam uspeh prinaša. Moramo biti drzni, samozavestni, tekma nam ne bi smela biti breme, ampak velika priložnost. Zoran Kedačič, trener ACH Volleyja Navijači ACH Volleyja bodo zvesto bodrili svoje ljubljence. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Razlika mad ACH-jem in Lokomotivom kot med Liverpoolom in Mariborom

Pokeršnik: Imamo samozavest, izkušnje

7. november 2017 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarji ACH Volleyja so tik pred vnovično uvrstitvijo v Ligo prvakov. Manjka jim še en korak, a ta bo izredno težak, saj jih v 3. krogu kvalifikacij čaka najtežji možni tekmec. V dveh tekmah se bodo pomerili z Lokomotivo iz Novosibirska.

Ekipa Lokomotive, leta 2013 že evropski prvak, ima desetkrat večji proračun od Ljubljančanov, nekaj zvezdnikov v ekipi, prvi je zagotovo nemški reprezentant Georg Grözer, ki je svojo reprezentanco popeljal do srebrne kolajne na letošnjem evropskem prvenstvu in najbrž s tem rešil kožo nekdanjega slovenskega selektorja Andree Gianija. Ta brez Grözerja ni beležil praktično nobenih uspehov, z njim pa je bila reprezentanca povsem druga ekipa.

Vedno so možnosti, to je šport!

"O tem, kdo je favorit, ni smiselno govoriti, prav tako ne o tem, koliko možnosti imamo v odstotkih. Se strinjam, da je razlika med nami in Lokomotivo približno taka, kot je v nogometu med Liverpoolom in Mariborom. A zaradi tega se zagotovo ne bomo predali vnaprej. Vedno so možnosti, to je šport. Se pa zavedamo, da bo na drugi strani stalo 12 igralcev, nimajo namreč le prve postave, ampak odlične menjave. Izziv je velik, motiv prav tako, vemo, kaj nam uspeh prinaša. Moramo biti drzni, samozavestni, tekma nam ne bi smela biti breme, ampak velika priložnost," ne izobeša bele zastave trener ACH Volleyja Zoran Kedačič, ki se dobro zaveda, kako bodo morali njegovi varovanci igrati, če želijo presenetiti.

Vse bo odvisno od servisov in sprejema

"V prvi vrsti bo vse odvisno od naših servisov in sprejema. Tekmec ima v svojih vrstah 'bombarderje' iz servisne črte, sprejemati ne bo lahko, vemo, da bomo dobili nekaj asov, vendar nas to ne sme zmesti. V napadu bo treba biti potrpežljiv, v obrambi pa borben. Ne smemo dovoliti, da Rusi pridejo v svoj ritem, če jim bomo, nam bo trda predla. V preteklosti smo že dokazali, da se lahko merimo z najboljšimi ekipami, zakaj se ne bi tokrat," se dobremu odporu in presenečenju nadeja slovenski strateg, ki prepričan, da se ekipa s tekme v tekmo približuje stanju, v katerem želi biti. Adut oranžnih zmajev bi morala biti sproščenost, pritisk bo zagotovo na strani Rusov. Ljubljančani bodo v primeru poraza evropsko sezono nadaljevali v pokalu Cev, ki je najbrž za njih celo bolj primerno tekmovanje.

Pokeršnik: Imamo samozavest, izkušnje

Da pa se niso odrekli sanj o Ligi prvakov, potrjuje tudi Jan Pokeršnik, najboljši ljubljanski igralec na zadnjih tekmah. "Imamo samozavest, izkušnje, v prejšnjih letih smo se v ligi prvakov ogromno naučili. Vse je možno. Vzdušje je odlično, letos še nimamo poraza, res pa je, da z izjemo sobotne proti Panviti pravih tekem še nismo igrali. Smo pa v Murski Soboti pokazali karakter, dokazali, da se znamo izvleči tudi iz neugodnih položajev," meni Korošec v vrstah slovenskih prvakov.

Grözer v Ljubljani že igral

Čeprav trener Lokomotive, nekdanji bolgarski as Plamen Konstantinov, trdi, da izpad proti ACH Volleyju ne bi bil katastrofa, je realnost povsem nekaj drugega. Lastniki kluba zagotovo niso prispevali toliko denarja, da bi ekipa igrala v pokalu Cev, ampak imajo zagotovo višje cilje, zagotovo tudi uvrstitev med najboljše evropske ekipe. Da njegove besede ne pijejo vode, potrjuje prvi zvezdnik Grözer. "V Novosibirsk sem se vrnil le zaradi Lige prvakov," trdi Nemec madžarskega rodu, ki je v Ljubljani že igral in ve, da ga ne čaka lahka naloga. "ACH Volley je odlična ekipa. Tu sem bil že leta 2011, res pa je, da je bila takratna ljubljanska ekipa povsem drugačna. A sem videl, da je v Ljubljani težko igrati, prepričan sem, da nas čaka težko delo," je na novinarski konferenci dejal Nemec, ki je imel težave s poškodbo, ki pa je preteklost. "Mogoče še nisem v najboljši formi, a sem pripravljen. Ali bom igral, pa bo odločil trener."

Poškodbe klestijo rusko zasedbo

Nasploh so poškodbe krivec, da ruska ekipa še ni v želeni pripravljenosti in da na začetku ruskega prvenstva še ne kaže predstav dostojnih veljavi njenih posameznikov. "V odbojki posamezniki niso dovolj, igralci morajo sestaviti dobro ekipo. Nam to zaenkrat še ni uspelo. Začeli smo praktično iz ničle, pred sezono zamenjali pet od šestih igralcev prve postave. Imamo pet reprezentantov, ki so se priključili pozneje. Jasno je, da po reprezentančnih tekmah nekoliko padejo, tako psihološko kot telesno, in potrebujejo nekaj časa, da spet pridejo na želeno raven. Upam, da se bomo te ravni v dveh tekmah z ACH Volleyjem vsaj približali. Ljubljančanov zagotovo ne bomo podcenjevali. Vemo sicer, da najboljši slovenski igralci igrajo v tujini, da ACH v Sloveniji nima težkih tekem, da doma nima prave konkurence, toda vemo, da so že 12 let najboljši slovenski klub, ki ne dovoli nobenega podcenjevanja," ceni slovenske prvake Konstantinov, tudi bolgarski selektor.

Poleg Grözerja so pri Lokomotivi zaradi reprezentančnih obveznosti na priprave zamudili ruska reprezentanta, bloker Iljaš Kurkajev in libero Valentin Golubjev, ki sta se na evropskem prvenstvu veselila dveh zmag proti Sloveniji in naslova prvakov, Slovak Lukaš Diviš in turški organizator igre Arslan Eksi.

Liga prvakov, 3. krog kvalifikacij

Prva tekma, sreda ob 18.00 (Tivoli):

ACH VOLLEY - LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK

Povratna tekma bo v nedeljo, 12. novembra, ob 17.30. Zmagovalec se bo uvrstil v skupinski del Lige prvakov.

