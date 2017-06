Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ljubljančani bodo imeli za uvrstitev v glavni del Lige prvakov izjemno težko delo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ruska ovira na poti ACH Volleyja do Lige prvakov

Neugoden žreb za oba slovenska predstavnika

14. junij 2017 ob 14:19

Luksemburg - MMC RTV SLO

Žreb je določil, da se bodo odbojkarji ACH Volleyja v 2. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili z Mladostjo iz Brčkega. Prav tako bodo z ekipo iz Brčkega igrale tudi odbojkarice Nove KBM Branika.

Aktualni slovenski državni prvaki bodo prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v ligo prvakov, v katero je že uvrščenih 12 ekip (Zenit Kazan, Dinamo Moskva, Cucine Lube Civitanova, Trentino Diatec, Halkbank Ankara, Arkas Izmir, Zaksa Kedzierzyn-Kozle, Skra Belchatow, Chaumont VB 52 Haute Marne, Knack Roeselare, Berlin Recycling Volleys, PAOK Solun), igrali 18. oktobra v gosteh, povratno pa štiri dni pozneje v Ljubljani.

Veliko težje delo pa varovance Zorana Kedačiča v primeru zmage proti Mladosti čaka v tretjem krogu, ko se bodo pomerili z Lokomotivo iz Novosibirska. Prva tekma bo na sporedu 8. novembra, povratna pa 12. novembra v Novosibirsku. "Če imamo v drugem krogu primernega nasprotnika, tudi v finančnem smislu, to zagotovo ne velja za Lokomotivo. Na žalost smo za eno mesto zgrešili 16. mesto, ki bi nam prineslo bolj ugoden žreb, pa tudi sicer je bilo nekaj ekip, ki bi bile za nas boljša izbira kot je ruska, toda vsekakor bo to za našo ekipo velik izziv," je žreb v Luksemburgu komentiral Zoran Kedačič, trener ACH Volleyja.

Pred težko nalogo so tudi slovens ke državne prvakinje, ki bodo 17. oktobra gostovale v Brčkem pri ekipi Jedinstva, ki ga bodo na povratni tekmi gostile štiri dni pozneje. Na poti do lige prvakinj, v katero so uvrščene Fenerbahče, Galatasaray, Dinamo Moskva, Dinamo Kazan, Chemik Police, Grot Budowlani Lodz, Volero Zürich, Igor Gorgonzola Novara, ASPTT Mulhouse, CSM Alba Volei Blaj, Agel Prostejov, Vizura Beograd, pa v tretjem krogu kvalifikacij Novo KBM Branik, če bo izločila Jedinstvo, čaka zmagovalec dvoboja med izraelskim Hapoelom Kfar Sabo in poljsko ekipo Developres SkyRes Rzeszow. Prva tekma bo na sporedu 7. novembra v Mariboru, povratna pa štiri dni pozneje v gosteh.

R. K.