Salonit in Panvita do zmage v petem nizu

Pregled slovenskega odbojkarskega dogajanja

13. november 2017 ob 15:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Šesti krog odbojkarskega prvenstva za moške je postregel s štirimi obračuni, dva pa sta se končala šele po petih nizih.

Novinec iz Črnuč je na domačem parketu namučil Panvito Pomgrad, ki si je zmago zagotovila šele po asu Jakoba Rojnika v napeti končnici. V vrstah Ljubljančanov sta se s 23 oziroma 16 točkami izkazala Žiga Donik in David Kumer, pri Panviti Pomgrad pa so več kot 20 točk dosegli Rojnik, Aljoša Bogožalec in Andrej Grut.

Po vodstvu Hoč z 2:0 je že vse kazalo, da se bodo igralci Salonita Anhovo, ki so v letošnji sezoni doživeli le en poraz, domov vrnili praznik rok. Kanalci namreč v uvodnih nizih niso mogli ustaviti razpoloženih Jorija Manthe in Branislava Radovića, prav tako so bili tudi v tretjem nizu, pri zaostanku s 17:20, že v izgubljenem položaju. A varovanci Andreja Urnauta se niso predali. Prišli so do preobrata in dobili tretji niz, nato pa v četrtem in petem, z dobrimi začetnimi udarci in z dobro igro v obrambi in protinapadih, povsem ustavili hoške odbojkarje. Na krilih Dejana Čabarkape in Saše Gadnika so prišli do popolnega preobrata in zmage, h kateri sta svoj delež prispevala tudi Matic Vrtovec in Urban Česnik.

Calcit nadigral GEN-I Volley

Pri ženskah je bil v ospredju derbi med Calcit Volleyjem in lani tretjeuvrščeno ekipo prvenstva GEN-I Volleyjem, ki je v predhodnih petih krogih petkrat zmagal. Gostovanje v Novi Gorici je bilo za Kamničanke še posebej težko, saj so morale med tednom na vnaprej odigrani tekmi osmega kroga priznati premoč Formuli Formis. Varovanke Gregorja Rozmana so od začetka do konca obračuna z Goričankami zelo dobro izvajale začetne udarce, s katerimi so dosegle osem neposrednih točk, in tekmicam povzročile veliko težav na sprejemu in posledično v organizaciji napadov. V prvih dveh nizih so bile Kamničanke ves čas v vodstvu, zmago s 3:0 pa so gostiteljice ogrozile le v tretjem nizu, ko so po dobri igri Nike Bavdaž povedle z 19:16. Eva Pogačar z začetnimi udarci in Urška Igličar s tremi zaporednimi točkami v napadu sta stvari postavili na svoje mesto.

1. DOL, 6. krog (M)



HOČE - SALONIT

2:3 (24, 18, -22, -15, -11)



TRIGLAV KRANJ - KRKA

3:0 (11, 21, 19)



GEN-I VOLLEY - CALCIT VOLLEY

0:3 (-17, -19, -22)



ČRNUČE - PANVITA POMGRAD

2:3 (-23, 21, 21, -23, -13)



Sreda:

ACH VOLLEY - MARIBOR

Lestvica: CALCIT VOLLEY 5 4 1 13 točk SALONIT 6 5 1 12 ACH VOLLEY 4 4 0 12 PANVITA POMGRAD 6 4 2 12 TRIGLAV KRANJ 6 4 2 12 HOČE 6 3 3 10 MARIBOR 5 2 3 5 ČRNUČE 6 1 5 5 GEN-I VOLLEY 6 1 5 2 KRKA 6 0 6 1



1. DOL, 6. krog (Ž)

ALIANSA ŠEMPETER - ANKARAN HRVATINI

3:0 (16, 23, 13)



LUKA KOPER - LJUBLJANA

3:0 (17, 24, 18)



KEMA PUCONCI - FORMULA FORMIS

1:3 (-12, 21, -22, -17)



GEN-I VOLLEY - CALCIT VOLLEY

0:3 (-18, -21, -21)



ZGORNJA GORENJSKA - NOVA KBM BRANIK

0:3 (-20, -10, -12)



Vnaprej odigrana tekma 8. kroga:

CALCIT VOLLEY - FORMULA FORMIS

2:3 (-20, 19, -21, 26, -9)

Lestvica: CALCIT VOLLEY 7 6 1 19 točk NOVA KBM BRANIK 6 6 0 18 FORMULA FORMIS 7 6 1 17 GEN-I VOLLEY 6 5 1 14 ALIANSA ŠEMPETER 6 4 2 12 KEMA PUCONCI 6 2 4 6 LUKA KOPER 6 1 5 3 ANKARAN HRVATINI 6 1 5 3 ZGORNJA GORENJSKA 6 0 6 1 LJUBLJANA 6 0 6 0

