Sibirke končale nastope Mariborčank v Pokalu Cev

7. februar 2018 ob 20:29

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarice Nove KBM Branika so na povratni tekmi osmine finala pokal Cev izgubile proti Jeniseju iz Krasnojarska z 1:3. Prva tekma se je končala s 3:0 za Rusinje. Mariborčanke so s tem končale omenjeno tekmovanje.

Odbojkarice Jeniseja iz Krasnojarska so si že na prvi tekmi z zmago brez izgubljenega niza na stežaj odprle vrata v osmino finala pokala Cev. V Maribor so prišle po dva niza, s katerima bi si dokončno zagotovile napredovanje, ko so povedle z 2:0, pa je trener gostij Sergej Holotov zamenjal postavo in priložnost ponudil še preostalim igralkam.

To so Mariborčanke izkoristile, osvojile niz in se dostojno poslovile od omenjenega evropskega tekmovanja.

Po 24:24 dve točki gostujoče ekipe

Mariborčanke so tekmo začele dobro in povedle, toda Rusinje so hitro vzpostavile ravnotežje in ob prvem tehničnem odmoru vodile z 8:4. Prednost so povečale na pet točk (15:10), za štiri pa so vodile ob drugem tehničnem odmoru. S petimi točkami prednosti so igralke iz Krasnojarska šle v končnico, a se v njej kar namučile. Gostiteljice so počasi stopile zaostanek, ubranile so tri zaključne žoge za vodstvo Jeniseja, po 24:24 pa so gostje le osvojile dve točki za 1:0.

Sibirke dobile pomemben drugi niz

Podoben je bil tudi drugi niz. Rusinje so ob prvem tehničnem odmoru vodile z 8:6, Mariborčanke so po njem osvojile dve točki, novi dve so zatem dosegle gostje, nato pa so domače po zaslugi Ane Marije Vovk povedle s 14:13. Igralke iz Sibirije so končnico drugega niza do konca pripeljale bolj mirno in z manj težavami ter povedle z 2:0.

Mariborčanke vendarle dobile niz

Naslednji niz je bil povsem v domeni odbojkaric iz štajerske prestolnice. Zavedale so se, da nimajo kaj izgubiti, zato so zaigrale povsem sproščeno in vodile ves čas, tudi za osem točk (18:10, 19:11). Izbranke Sama Miklavca so v končnico vstopile s sedmimi točkami prednosti, pri najvišji prednosti 22:13 pa je bilo le še vprašanje časa, kdaj bodo igralke Nove KBM Branika znižale na 1:2.

Po četrtem nizu konec mariborskih nastopov

Holotov je že med tretjim nizom povedal nekaj krepkih svojim odbojkaricam, ki so v četrtem nizu nato spet zaigrale bolje. Hitro so povedle, ob prvem tehničnem odmoru vodile z 8:4, toda Štajerke se še niso vdale. Dosegle so dve točki, stik s tekmicami držale do desete točke, nato pa so igralke Jeniseja stopile na plin ter niz in s tem tekmo, čeprav se slovenske prvakinje niso kar tako vdale, pripeljale do konca.

Najučinkovitejša igralka tekme je bila z 18 točkami Iza Mlakar.

Pokal Cev (Ž), osmina finala, povratna tekma

Nova KBM Branik - JENISEJ KRASNOJARSK 0:3

1:3 (-24, -21, 14, -18)

Nova KBM Branik: Mlakar 18, Košenina, Kaučič 4, Sužnik, Bračko 4, Vovk 14, Najdič 6, Milosavljević 1, Sobočan 9, Jerala 3, Pintar 5, Blagne, Koskelo, Krajnc 1.



Jenisej Krasnojarsk: O. Jefimova 1, Manzjuk 9, J. Efimova 4, Bondar 9, Krjučkova, Malik 13, Frolova, Čaplina 10, Ščeglova 6, Molocova 6, Kondraškina, Peretjatko 2, Simonenko 3.

V krepkem tisku je izid prve tekme.

M. L.