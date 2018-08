Slovenke proti sedmi reprezentanci v Evropi

Tekma bo ob 20.30

22. avgust 2018 ob 09:12

Antwerpen - MMC RTV SLO

Slovenske odbojkarice bodo nocoj v Antwerpnu odigrale tretjo tekmo kvaklifikacij za evropsko prvenstvo. Nasproti jim bodo stale favorizirane Belgijke.

Obe reprezentanci proti Izraelu in Islandiji nista oddali niza. Belgijke so obe tekmici premagale še bolj prepričljivo kot Slovenke.

"Mislim, da sta bili zmagi nad Izraelom in Islandijo zelo pomembni, da bomo lahko v nadaljevanju kvalifikacij bolj sproščene. Sploh glede na to, da je Belgija na papirju prvi favorit. Na tekmo gremo lahko brez pritiska in sproščeno, v smislu, da lahko prikažemo svojo najboljšo igro, ki jo bomo potrebovale, če bomo Belgijkam želele konkurirati. Zelo pomembno bo tudi, da se bomo držale plana glede igre v bloku in obrambi, da bomo njihove najmočnejše akcije čim bolj naštudirale in se na to igro prilagodile ter seveda da bomo pri tem dale vse od sebe," je dejala Pia Blažič, ki je zelo dobro odigrala srečanje proti Islandiji.

Belgija je sedma reprezentanca na evropski in trinajsta na svetovni lestvici. V slovenskem štabu opozarjajo na odlično podajalko Ilko van de Vyver, na korektorico Kajo Grobelno in sprejemalko Britt Herbots, vseeno pa poudarjajo, da ima tudi naša izbrana vrsta svoje adute.

"Njihove zunanje napadalke so za nas največja nevarnost, sem pa prepričan, da bomo mi tokrat odigrali zanesljivo in z glavo, predvsem v obrambi, in na ta račun skušali iz protinapadov narediti razliko oziroma držati stik s tekmicami," je dejal pomočnik selektorja, Dejan Pušnik.

Slovenija in Belgija sta se nazadnje srečali lani v 3. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko so bile s 3:1 (24, 13, -23, 23) v nizih uspešnejše belgijske odbojkarice.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2019

SKUPINA A



Sreda ob 20.30:

BELGIJA - SLOVENIJA

Sobota ob 20.30:

SLOVENIJA - BELGIJA



Vrstni red: Belgija in Slovenija po 6, Izrael in Islandija brez točke.

Na evropsko prvenstvo, ki bo na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in v Turčiji, vodi prvo mesto, drugo pa v dodatne kvalifikacije.

R. K.