Slovenke v Hočah boljše od Hrvatic

Kvalifikacije med 31. majem in 4. junijem

20. maj 2017 ob 20:36

Hoče - MMC RTV SLO/STA

Slovenske odbojkarice so na pripravljalni tekmi pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo s 3:1 v nizih premagale Hrvatice.

Slovenski selektor Alessandro Chiappini je srečanje v Hočah začel z Anito Sobočan in Lano Ščuka na sprejemalskih mestih, z blokerkama Sašo Planinšec in Tino Grudino, s podajalko Evo Mori, korektorico Izo Mlakar ter prosto igralko Majo Pahor.

Slovenke so tekmo dobro začele in povedle s 7:3. V nadaljevanju so po nizu napak Hrvatic ušle na 13:7, nato pa niz dobile s 25:14. V drugem nizu je imela Slovenija pri 25:24 in 29:28 dve zaključni žogi. Dekleta ju niso izkoristila, "kazen" je sledila. Hrvatice so zmagale s 34:32.

V tretjem nizu sta se po izenačenju na 20:20 razigrali Sara Planinšec in Iza Mlakar za zmago s 25:21. V četrtem nizu so priložnost dobile Nika Blagne, Ela Pintar in Sara Najdič in dobro, z vodstvom s 5:2 in 8:4, odprle niz, nato pa slabše igrale v napadu in imele nekaj težav pri sprejemu. Sledili sta izenačenje na 9:9 in v nadaljevanju tudi vodstvo Hrvatic s 13:11. Sledil je preobrat na servis Pintarjeve, ko so se gostje približale še enkrat, na 16:14, pa je Najdičeva razigrala Mlakarjevo in Grudino. Po izenačenju na 20:20 v napeti končnici so bile bolj zbrane Chiappinijeve varovanke, ki so se veselile zmage s 27:25.

Iza Mlakar dosegla 22 točk

"Po dveh tednih priprav, in odkar smo skupaj, mislim, da smo prikazale dokaj dobro igro. Počasi se že kaže to, da se dobro ujamemo pri podajah in v bloku. Danes smo igrale super, ampak to vsekakor lahko še izboljšamo. Imamo še nekaj časa do kvalifikacij, bomo morale pa še naprej dobro trenirati," je dejala Iza Mlakar, ki je bila z 22 točkami najučinkovitejša pri Sloveniji.

V kvalifikacijah za SP 2017 bodo slovenske odbojkarice od 31. maja do 4. junija v Viana do Castelu igrale proti Nemkam, Francozinjam, Estonkam, domačinkam Portugalkam in Finkam.

ODBOJKA



PRIPRAVLJALNA TEKMA (ž)



HOČE

SLOVENIJA - HRVAŠKA

3:1 (14, -32, 21, 25)

Slovenija: Mori 2, Pahor, Mihevc, Mlakar 22, Đukić, Blagne 2, Mihalinec 1, Najdič 3, Ščuka 15, Pintar 4, Planinšec 12, Sobočan 9, Grudina 6.

Hrvaška: Sain, Grbac 5, Božičević, Strunjak 6, Runjić, Dežulović 3, Miloš 5, Fabris 16, Klarić 12, Čurak, Mlinar 12, Cvetnić, Luketić 7.

A. V.