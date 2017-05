Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Odbojkarje je na prvem uradnem nastopu vodil novi selektor Slobodan Kovač. Foto: Aleš Oblak Reprezentanca Slovenije. Foto: Aleš Oblak Svojim igralcem želim vcepiti miselnost, da morajo vedno zmagati. To je prva in osnovna stvar. Po drugi strani je bila to naša prva tekma in želel sem videti, na katere igralce, poleg teh že izkušenih, bom lahko v nadaljevanju računal. In danes so se vsi izkazali. Nekaj mladih, nadarjenih igralcev je danes pokazalo, da niso le prihodnost reprezentance, ampak tudi njena sedanjost. Glede same igre pa smo v prvih dveh nizih naredili preveč napak, ampak glede na okoliščine je to normalno. Slobodan Kovač, selektor Slovenije V ponedeljek se bosta slovenska in iranska izbrana vrsta pomerili še enkrat, in sicer v Ljubljani, ob 19. uri, vendar za zaprtimi vrati. Foto: Aleš Oblak

Slovenski odbojkarji v Hočah premagali sedmo reprezentanco sveta

Prvi uradni nastop novega selektorja Slobodana Kovača

15. maj 2017 ob 22:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na pripravljalni tekmi za nastop na kvalifikacijah za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2018 v Hočah s 3:2 ((18, -22, -21, 13, 12) premagala Iran, četrtfinalista zadnjih olimpijskih iger.

Slovenski odbojkarji so ob prvem uradnem nastopu novega selektorja Slobodana Kovača razveselili številne pristaše odbojke v polni dvorani v Hočah - zbralo se je 900 gledalcev.

Iranci so v Hočah vodili že z 2:1 v nizih, toda v zadnjih dveh nizih so slovenski odbojkarji z odlično igro prišli do zmage.

Kovač je tekmo proti Irancem začel v postavi Dejan Vinčić, Tine Urnaut, Alen Šket, Danijel Koncilja, Alen Pajenk, Mitja Gasparini in Jani Kovačič na mestu prostega igralca, ki je na prvi tehnični odmor odšla s prednostjo treh točk. Do odločilne prednosti so prišli na servis Koncilje, ko so Irancem pobegnili za sedem točk (20:13), z blokom Vinčića pa so prišli do prve zaključne žoge, ki so jo z napadom Urnauta tudi izkoristili.

V drugem nizu so pobudo prevzeli iranski odbojkarji, ki so povedli z 8:2. Šket je z učinkovito igro v napadu poskrbel, da prednost gostov ni naraščala, na servis Pajenka in uspešnimi napadi Gasparinija in Urnauta, v obrambi se je izkazal Kovačič, pa so Slovenci izid na 19. točki izenačili. Toda v nadaljevanju so bili spet boljši Iranci, ki so bili tudi v tretjem nizu, v katerem je namesto Kocilje v igro vstopil Jan Kozamernik, večinoma v vodstvu. Slovenski odbojkarji so na trenutke igrali premalo zbrano, tako da so ob drugem tehničnem odmoru zaostajali za štiri točke. Urnaut s servisom in Šket v napadu sta Slovenijo Irancem približala na točko zaostanka (15:16), Pajenk pa je z blokom poskrbel za izenačenje (18:18). V končnici so bili spet bolj zbrani izbranci Igorja Kolakovića.

V četrtem nizu je Kovač v igri pustil Žigo Šterna, ki je ob koncu tretjega zamenjal kapetana Urnauta, namesto Gasparinija pa je na mestu korektorja priložnost dobil Tonček Štern. Z nekoliko spremenjeno zasedbo so v četrti niz vstopili tudi Iranci, ki pa so bili ves čas v podrejenem položaju. Slovenski odbojkarji so povedli s 6:0, po dveh asih Šterna pa je bilo že 11:1. Ob koncu niza sta v igro vstopila še Gregor Ropret in Matej Kök, kar pa razmerja moči na igrišču ni spremenilo.

Čeprav je v petem nizu Kovač igral s postavo Ropret, brata Štern, Kök, Jan Klobučar, Sašo Štalekar, Kozamernik in Urban Toman na mestu prostega igralca, je bila igra slovenskih odbojkarjev še naprej učinkovita. Iranci so se jim po bloku Tončku Šternu približali na 10:12, toda mladi slovenski korektor je nato prispeval točko v napadu, po napaki nasprotnikov pa je tudi dosegel zadnjo točko na tekmi. Zaradi dogovora med selektorjema so slovenski in iranski odbojkarji dvoboj sicer nadaljevali do 25. točke, s 25:19 pa so bili boljši Kovačevi izbranci.

Prijateljska tekma:

SLOVENIJA - IRAN

3:2 (18, -22, -21, 13, 12)

Slovenija: T. Štern 12, Pajenk 5, Ž. Štern 4, Kozamernik 6, Šket 16, Gasparini 8, Kök 7, Vinčić 6, Štalekar 1, Koncilja 4, Klobučar 7, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 11, Čebulj.

Iran: Salafzoun, Ebadi Pour 8, Faezi, Marouf 4, Ghaemi 6, Mousavi 7, Heydari, A. Gholami 6, Ghafour 7, Mirza Janpour 17, Manavi Nejad 6, Ghara, Vadi 1, Marandi, M. Gholami 4.

D. S.