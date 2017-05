Srbi premočni za Slovence

Tine Urnaut dosegel 14 točk

20. maj 2017 ob 23:07

Šoštanj - MMC RTV SLO/STA

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo s 3:1 v nizih izgubila proti Srbiji, zmagovalki Svetovne lige.

Prvi niz so bolje začeli srbski odbojkarji, ki so izkoristili začetno nezbranost v slovenski ekipi in si do prvega tehničnega odmora priigrali štiri točke prednosti. Z asom Tineta Urnauta in po dveh blokih Klemna Čebulja so Srbi vodili le še za točko (14:13), toda na servis Dražena Luburića so spet pobegnili za štiri točke (20:16), kar je bilo dovolj za zmago s 25:20.

Tudi v drugem nizu so bili boljši Srbi, ki so tudi na račun slabšega slovenskega napada prišli do vodstva z 9:5. Na deveti točki so domači odbojkarji s točkami Mitje Gasparinija in Čebulja izid izenačili, toda na servis Nikole Jovovića je bilo 14:10 za srbsko izbrano vrsto. Srbi so še naprej "pritiskali" s servisom, kar jim je pred vstopom v končnico niza prineslo vodstvo z 19:14 in čeprav so se jim Slovenci še enkrat približali na dve točki zaostanka (18:20), niso imeli večjih težav, da so dobili še drugi niz s 25:19.

Najbolj izenačen in razburljiv je bil tretji niz, v katerem so ob prvem tehničnem odmoru izbranci Slobodana Kovačiča vodili z dvema točkama prednosti, ob drugem za tri. Tako kot že v prvih dveh nizih so Srbi na servis Marka Ivovića prišli do serije točk in tudi izenačenja na 18:18. V napeti končnici so se gostje dokopali do vodstva s 23:21, toda po napaki gostov in dveh asih Čebulja je Slovenija prišla do prve zaključne žoge, po napaki Aleksandra Atanasijevića so izkoristili tretjo (26:24).

V četrtem nizu je Kovač priložnost za igro namenil Danijelu Koncilji namesto Jana Kozamernika in Alenu Šketu namesto Čebulja. Slovenski odbojkarji so si do prvega tehničnega odmora nabrali tri točke zaostanka, po napakah v napadu in dobrih začetnih udarcih Srećka Lisinca pa je razlika narasla na 15:8. Visoke prednosti Srbi niso zapravili.

Urnaut: Največja razlika v napadu

"Danes je bila največja razlika v napadu, sprejemali smo sicer dobro, vendar nikakor nismo mogli zaključiti prve žoge. Na ta način smo v vsakem nizu izgubili po nekaj točk, nismo bili konstantni in težko je na takšen način igrati proti tako kakovostni reprezentanci, kot je Srbija," je tekmo komentiral Tine Urnaut, kapetan slovenske reprezentance, ki je bil s 14 točkami najučinkovitejši pri Sloveniji.

"Mislim, da smo preveč spoštovali srbske igralke, ki so vsi po vrsti zelo dobro servirali, veliko boljši so bili tudi v bloku, imeli so jih 15, mi le štiri, pa tudi naš napad ni bil najbolj učinkovit. To bo treba popraviti, prepričan pa sem, da smo sposobni igrati bolje, vendar smo danes naleteli na zelo razpoloženega nasprotnika," pa je dejal Slobodan Kovač, selektor slovenskih odbojkarjev.

Reprezentanci se bosta v nedeljo še enkrat pomerili za zaprtimi vrati. Kvalifikacije za svetovno prvenstvo bodo med 24. in 28. majem potekale v Ljubljani.

ODBOJKA



PRIPRAVLJALNA TEKMA (M)



ŠOŠTANJ



SLOVENIJA - SRBIJA

1:3 (-20, -19, 24, -18)



Slovenija: Štern, Pajenk 4, Kozamernik 4, Šket 3, Gasparini 11, Kök, Vinčić 3, Štalekar, Koncilja 3, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 14, Čebulj 10.



Srbija: Okolić 2, Kovačević, Katić 1, Petrić 12, Stanković 3, Ivović 13, Jovović 2, Buculjević 1, Atanasijević 16, Luburić 11, Majstorović, Podraščanin 6, Rosić, Lisinac 3.

A. V.